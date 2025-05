Kiedy gra Hubert Hurkacz ćwierćfinał ATP Rzym? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Niesamowicie się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Był to naprawdę bardzo zacięty mecz, kilka razy przerywany deszczem. Już mieliśmy wracać znowu na kort, natomiast zaczęło lać, więc zawróciliśmy i mieliśmy kolejne 1,5-2 godziny na to, żeby coś małego zjeść, zrelaksować się, porozciągać i też na pewno chwilę mentalnie odpocząć. Nie myśleć o grze, żeby dać sobie chwilę spokoju i relaksu, żeby jak przyjdzie czas na grę, być w 100 procentach gotowym. Także niesamowicie się cieszę ze zwycięstwa i niesamowicie dziękuję za całe wsparcie, które otrzymuję. Jest to naprawdę wyjątkowe i pozdrawiam Was serdecznie - powiedział Hubert Hurkacz.