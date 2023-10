Agnieszka Radwańska nie mogła ukryć radości. Ważna chwila w jej życiu, o wszystkim poinformowała

Agnieszka Radwańska przez lata stanowiła o sile polskiego tenisa, ale w 2018 roku ze względu na uciążliwe problemy zdrowotne zakończyła karierę. W jej buty błyskawicznie weszła Iga Świątek, która na przełomie października i listopada będzie rywalizować w turnieju WTA Finals. "Isia" właśnie w tych zawodach osiągnęła jeden z największych sukcesów w karierze, triumfując w 2015 roku. Teraz będzie kibicowała młodszej koleżance, ale przełom października i listopada także dla niej będzie wyjątkowy i wymagający. Radwańska nie gra już zawodowo w tenisa, ale zaczyna spełniać się w innej dyscyplinie!

Agnieszka Radwańska nie kryła radości. Pochwaliła się ważną chwilą

Fani 34-latki doskonale zdają sobie sprawę z jej nowej pasji, jaką jest padel. Jest to sport rakietowy błyskawicznie zyskujący popularność i Radwańska także złapała bakcyla. Od pewnego czasu finalistka Wimbledonu 2012 regularnie grała w padla i brała nawet udział w krajowych zawodach. Często grała w nich w parze z inną byłą tenisistką, Martą Domachowską. Okazuje się, że obie znakomicie czują się w nowej grze i są w nią naprawdę zaangażowane. Przed nimi pierwszy międzynarodowy występ!

Od 30 października do 4 listopada w portugalskim Oeiras odbędą się mistrzostwa Europy FEPA [Federation of European Padel - red.], w których Polskę będą reprezentować m.in. Radwańska i Domachowska. Pierwsza z nich potwierdziła swój występ w mediach społecznościowych. W grupie B Polki zagrają z przedstawicielkami Kraju Basków, Niemiec i Czech. Dla byłych tenisistek będzie to pierwszy międzynarodowy turniej padla i da się odczuć, że traktują to bardzo poważnie. Najważniejsze są jednak dobre emocje, które daje im nowa dyscyplina!

i Autor: Instagram/Agnieszka Radwańska Agnieszka Radwańska zagra w ME w padla