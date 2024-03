Agnieszka Radwańska pokazała się bez stanika. Jej rozbierane zdjęcie wywołało prawdziwe zamieszanie. Ruszyła lawina

Iga Świątek szczerze o Agnieszce Radwańskiej! Naprawdę to powiedziała, mocne słowa!

Kariera Agnieszki Radwańskiej na zawsze zapisała się w historii polskiego tenisa, a jej występy nadal wspomina się z rozrzewnieniem. Aż trudno uwierzyć, że aktywną tenisistką nie jest już od ponad pięciu lat. W 2018 r. przeszła na sportową emeryturę, mając zaledwie 29 lat, ale nie rozstała się ze sportem. W dalszym ciągu jest to jej pasja, która pozwala jej żyć pełnią życia także po karierze. Radwańska skrupulatnie dba o formę, w czym pomaga jej m.in. regularna gra w padla. Aktywność fizyczna pozwala pozostać jej w doskonałej formie, co ułatwia później decyzje takie, jak ta ostatnia o odważnej sesji fotograficznej. 35-latka wystąpiła przed aparatem kompletnie nago!

Rozbierane zdjęcie Agnieszki Radwańskiej wywołało prawdziwe zamieszanie

Radwańska nie dość, że zgodziła się na intymną sesję, to jeszcze pochwaliła się jej efektami na Instagramie. Miała ku temu odpowiednią okazję - zrobiła to z okazji dnia kobiet. Rozbierane zdjęcie wykonane przez jej zaprzyjaźnionego fotografa miało wzmocnić jej przekaz do wszystkich kobiet. "Szczęśliwego dnia kobiet! ❤️🌷" - napisała była tenisistka, a także dodała wymowne hashtagi takie jak: "kobiety wspierają kobiety", "najlepszego", "dla każdej z nas". Jak można się było spodziewać, fani nie przeszli obojętnie obok tak odważnej fotografii.

"Odważnie, odważnie Pani Agnieszko... wszystkiego dobrego w Dniu Kobiet" - napisał jeden z nich. "Bajecznie piękna" - komentował inny, a wielu internautów zdecydowało się na wyrażenie emocji za pośrednictwem odpowiednich emotikonów. Pod rozbieranym zdjęciem Radwańskiej ruszyła wręcz lawina płomieni i serduszek. Sam post błyskawicznie zdobył kilka tysięcy polubień. Więcej gorących zdjęć Radwańskiej znajdziesz w powyższej galerii.