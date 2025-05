Spis treści

Kulu zadał trochę bólu

Jagiellonia atakowała od początku. Groźnie strzelał Darko Curlinov, ale Valentin Cojocaru był na posterunku. Świetnie spisał się także bramkarz gospodarzy. Sławomir Abramowicz nogą wybronił uderzenie głową Luizao. Ciosy szły z każdej strony. Afimico Pululu strzelał zza pola karnego. W pierwszej połowie Efthymis koulouris pokazał dlaczego jest najlepszym strzelcem w Ekstraklasie. Grek uderzył głową nie do obrony. To jego 28. gol w sezonie i sięgnął po koronę króla strzelców. W tej części jeszcze uderzał Kamil Grosicki, ale było to niecelne. Doszło także do spięcia w końcówce, gdy Jesus Imaz "zetknął się" z bramkarzem Pogoni.

Wojtuszek główką na wagę Europy

W drugiej połowie Jagiellonia szukała swoich okazji. Znów Curlinov zakręcił, ale brakowało precyzji. Fatalnie pomylił sie Ebosse, ale Koulouris nie skorzystał z jego prezenu. Grek uderzył obok bramki. Po chwili padło wyrówanie. Asystę zaliczył Jesus Imaz, a akcję głową zakończył Norbert Wojtuszek. W końcówce zawodów obie drużyny próbowały zmienić wynik meczu.

Skrzypczak: Graliśmy o medal, o puchary

- Kończymy sezon happy endem - powiedział Mateusz Skrzypczak w Canal+ Sport. - Graliśmy o medal, o puchary. Były nerwy. Fajny mecz dla kibiców, było super. Graliśmy dobrze, spokojnie, narzucaliśmy tempo, dominowaliśmy, ale po bramce było trochę nerwowości się wkradło. Celem na drugą połowę było strzelenie gola. Pogoń się broniła. Wiedziałem, że ten mur przebijemy. Trener mówił, żebyśmy wierzyli do końca.

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 1:1

Bramka:

0:1 Efthymios Koulouris 32. min, 1:1 Norbert Wojtuszek 71. min

Żółte kartki:

Oskar Pietuszewski, Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia) - Fredrik Ulvestad, Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Kacper Smoliński (Pogoń)

Sędziował: Wojciech Myć. Widzów: 20 607

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz – Norbert Wojtuszek, Mateusz Skrzypczak, Enzo Ebosse, Joao Moutinho - Leon Flach, Jarosław Kubicki - Darko Churlinov (82. Miki Villar), Jesus Imaz, Kristoffer Hansen (69. Oskar Pietuszewski) - Afimico Pululu

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Luizao (85. Patryk Paryzek), Leo Borges - Joao Gamboa (75. Kacper Łukasiak), Fredrik Ulvestad (85. Wojciech Lisowski), Marcel Wędrychowski (59. Leonardo Koutris), Rafał Kurzawa (59. Kacper Smoliński), Kamil Grosicki - Efthymis Koulouris

To była walka o podium i europejskie puchary. Jedni i drudzy byli zdeterminowali. Jagiellonia zremisowała 1:1 z Pogonią w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dzięki temu białostocki zespół zdobył brązowy medal i w nagrodę zagra w europejskich pucharach. Pocieszeniem dla Pogoni jest to, że znów trafił Eftyhymis Koulouris, który z 28 bramkami został królem strzelców polskiej ligi.

JAGIELLONIA WYRÓWNUJE! Piłka pofruwała dobrą chwilę nad polem karnym, ale Norbert Wojtuszek w końcu trafił do siatki ⚽📺 Multiliga+ trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/zwyx2mgsu8— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 24, 2025

