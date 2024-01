Agnieszka Radwańska w końcu to ujawniła. Osobiste wyznanie tenisistki. Aż zdębieliśmy, gdy wyszło na jaw, jaką fortunę wydaje

Nie jest tajemnicą, że tenis to jedna z najbardziej dochodowych dyscyplin sportu na świecie. Zawodniczki i zawodnicy już we wczesnych fazach największych turniejów mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia, a najlepsi zarabiają miliony. Doskonale wie o tym Agnieszka Radwańska, która była czołową tenisistką świata i wygrała wiele ważnych turniejów, co równocześnie przyniosło jej spore dochody. W dodatku podpisała w trakcie kariery wiele kontraktów sponsorskich i zarabiała duże pieniądze również poza kortem.

Magda Linette szczerze o szokującym wpisie z Lewandowskim. Hejt nie miał końca, tenisistka tłumaczy się w mediach

Kosztowne hobby Agnieszki Radwańskiej

Dlatego nie można się dziwić, że Agnieszka Radwańska pozwala sobie na duże wydatki i wysokie ceny niektórych produktów jej nie przerażają. W rozmowie z portalem Pomponik.pl wyjawiła, że lubi wracać do Paryża, gdzie była kilkunastokrotnie. Można przypuszczać, że jedną z rzeczy, jaką przyciąga Radwańską do stolicy Francji jest to, że w Paryżu można nabyć wiele markowych i... drogich zarazem torebek.

Była tenisistka przyznała się, że ma do tego słabość. - To jest akurat hobby, choć dość kosztowne - przyznała Radwańska w tej samej rozmowie i przypomniano, że jedną z jej torebek była ta z firmy Louis Vuitton, która kosztowała blisko 20 tysięcy zł. Ale biorąc pod uwagę, że "Isia" zainkasowała około 30 mln dolarów na kortach, takie wydatki nie powinny być dla niej bardzo odczuwalne.