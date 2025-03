Aryna Sabalenka założyła mini i szpilki, a fanom puściły hamulce! ZDJĘCIA

Kiedy Iga Świątek zwiedzała San Francisco, Aryna Sabalenka wyskoczyła do Los Angeles. Dwie najlepsze tenisistki na świecie relaksowały się przed turniejem w Indian Wells, odwiedzając modne miejsca w Kalifornii. Aryna Sabalenka bawiła się na imprezie w Mieście Aniołów, a towarzyszył jej oczywiście jej ukochany Georgios Frangulis, biznesmen z grecko-brazylijskimi korzeniami. Z kibicami Białorusinka podzieliła się zdjęciami w klasycznej małej czarnej szpilkach. "Wow! Jesteś taka piękna. Te nogi!" - skomentował jeden z fanów na Instagramie, "Najseksowniejsza tenisistka w historii" - dodał drugi, na co kolejny z kibiców mistrzyni US Open zareagował: "Szarapowa byłaby mocną konkurentką, ale masz rację". A jak Wam się podoba Sabalenka w tej imprezowej odsłonie? Poniżej galeria zdjęć.

Kiedy losowanie Indian Wells 2025? DRABINKA będzie znana w poniedziałek!

Losowanie drabinki Indian Wells 2025 zaplanowano na poniedziałek 3 marca. Początek ceremonii losowania o godzinie 24 polskiego czasu w nocy z poniedziałku na wtorek. Początek turnieju 5 marca. Iga Światek i Aryna Sabalenka występ w Indian Wells zaczną od 2. rundy.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie