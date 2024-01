Aż nas ciarki przeszły po tym, co legenda powiedziała o Idze Świątek. Bezlitosna analiza po wpadce. Dawno nie było tak ostrej oceny

Przed Australian Open dużo mówiło się o tym, że w tym roku Iga Świątek może pokusić się o historyczne, bo pierwsze zwycięstwo na tym turnieju. Już podczas United Cup pokazywała dobrą formę, co jedynie mogło utwierdzać w przekonaniu, że zawojuje Australian Open. Drabinka nie ułożyła się po myśli Świątek, bo musiała mierzyć się z mocnymi rywalkami. Jednak i z Sofią Kenin i Danielle Collins zwyciężła, a gdy wydawało się, że Lindą Noskovą powinna mieć łatwą przeprawę, Czeszka sprawiła sensację.

Przykre wieści w sprawie Igi Świątek. Niechlubne osiągniecie najlepszej rakiety na świecie.

Mocne podsumowanie Świątek

Zwycięstwo Noskovej trzeba odbierać w kategoriach sensacji. Zaskoczona porażką Świątek jest również Samantha Stosur. Triumfatora Australian Open w grze podwójnej mocno odniosła się do słów wypowiedzianych przez Świątek po meczu z Collins, kiedy to powiedziała, że przy wysokim prowadzeniu rywalki była już spakowana na lotnisko. - Jasnym jest, że dawanie z siebie maksa codziennie jest trudne. W przypadku najlepszych tenisistów, a w szczególności numeru jeden, przeciętność czasami wystarcza, by przetrwać i awansować dalej. Śmieszne jest jednak to, co Polka powiedziała po meczu z Collins. Już w połowie starcia była wymeldowana i krążyła myślami wokół lotniska. Myślała o czymś innym niż powinna - powiedziała Australijka w programie "The Morning Serve".

- W grze Świątek jest jeden słaby punkt, który widać było już w meczu z Collins. Udało się jej przetrwać, ale tego samego nie zrobiła w starciu z inną tenisistką. Uważam, że są pewne elementy, do których musi się cofnąć i odpowiedzieć sobie na pytanie: "Dokąd muszę iść i jak poprawić niektóre występy?" - oceniła Stosur.