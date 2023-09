Brutalne słowa o Idze Świątek. Wielcy mistrzowie tenisa są pewni, nie zamierzali owijać w bawełnę

US Open: Kiedy półfinał Djoković - Shelton O której godzinie gra DJoković półfinał US Open GODZINA 8.09.2023

US Open: Kiedy finał Gauff - Sabalenka O której godzinie finał kobiet US Open WTA

Iga Świątek przez 75 tygodni panowała w kobiecym tenisie, ale od poniedziałku spadnie w rankingu WTA na drugie miejsce. Jej następczynią zostanie Aryna Sabalenka, która goniła Polkę od kilku miesięcy i wreszcie dopięła swego, co może podsumować triumfem w US Open. Jest już w finale tego turnieju, w którym zagra z Coco Gauff, a jej przewaga nad dotychczasową liderką rankingu na pewno będzie już wynosiła ponad 1000 punktów. Białorusinka ewidentnie jest na fali i tenisowi eksperci na całym świecie zgodnie zachwycają się jej grą. Przy tym analizują szanse Świątek na powrót na pierwsze miejsce, ale przewidywania wielkich mistrzów tenisa przedstawione w rozmowie ze Sport.pl nie są dla raszynianki zbyt korzystne.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

Wielcy mistrzowie tenisa brutalnie o Idze Świątek

- Myślę, że Sabalenka może być numerem jeden przez długi czas - stwierdził wprost Mats Wilander, były lider rankingu ATP i zwycięzca siedmiu turniejów wielkoszlemowych, a obecnie ekspert Eurosportu. - Sabalenka jest bardzo utalentowana, ma siłę, pasję i jak na tak wysoką tenisistkę [182 cm] dobrze się porusza. Ma też naprawdę sprawne ręce. Myślę też, że uda jej się zachować ten uśmiech, który znamy, mimo presji bycia numerem jeden. Sabalence łatwo przychodzi i radość, i złość, ale w sumie uważam, że to jest rollercoaster, który jej służy - podsumował Szwed.

- Sabalenka od bardzo długiego czasu utrzymywała się blisko numeru jeden, była bardzo skupiona i teraz to osiągnęła. Ma świetny serwis, ma doświadczenie wygrania turnieju wielkoszlemowego, jest bardzo groźna dla wszystkich tenisistek. Idze Świątek trudno będzie odzyskać numer jeden - wtórował mu Alex Corretja, były wicelider rankingu ATP i dwukrotny finalista Roland Garros. Nieco więcej optymizmu zachowują byłe gwiazdy kobiecego tenisa.

Mistrzynie tenisa nie owijały w bawełnę ws. Igi Świątek

- Sabalenka i Świątek w ostatnich miesiącach stoczyły świetną walkę o numer jeden. To nie jest duża niespodzianka, że Sabalenka zostanie nową liderką. Zrobiła ogromny postęp, stała się bardzo konsekwentna i tylko czekała, aż wszystko jej "kliknie". To się stało w Australian Open. Całkiem logiczne jest, że z taką grą i z takimi sukcesami w końcu została numerem jeden - powiedziała Łukaszowi Jachimiakowi Justine Henin, była liderka rankingu WTA i zwyciężczyni siedmiu turniejów Wielkiego Szlema. - Świątek była liderką aż przez 75 tygodni. To jest wyjątkowe osiągnięcie i wiem, że to może być wyczerpujące - dodała.

- Iga wykonywała świetną robotę przez ponad rok. Jako liderka spisywała się znakomicie. Natomiast Aryna była bardzo głodna sukcesu, jakim jest numer jeden. I nie miała nic do stracenia, bo ona goniła. Ciężar był na ramionach Igi - stwierdziła z kolei Barbara Schett, ćwierćfinalistka US Open 1999 i była siódma "rakieta" świata. Na pierwszy plan wysuwa się jedno - rywalizacja Polki i Białorusinki naprawdę elektryzuje tenisowy świat, a moment detronizacji Świątek przez Sabalenkę otwiera nowy rozdział tej historii.