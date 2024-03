Caroline Wozniacki odgraża się Idze Świątek. Dunka polskiego pochodzenia powiedziała to z pełną mocą

Caroline Wozniacki nie boi się nawet Igi Świątek. Odważne słowa przed meczem z Kerber

Caroline Wozniacki to wielka gwiazda tenisa, która w styczniu 2020 roku po Australian Open zawiesiła karierę. W tym czasie urodziła dwoje dzieci, a w sierpniu zeszłego roku sensacyjnie wróciła do touru. Od razu po powrocie potwierdziła wielkie umiejętności, dochodząc do 1/8 finału US Open, gdzie przegrała z późniejszą triumfatorką - Coco Gauff. Później wyniki Dunki polskiego pochodzenia były jednak gorsze, ale w Indian Wells niespełna 34-latka ponownie pokazuje klasę. Wozniacki wygrała w Kalifornii już trzy mecze i w 1/8 finału zagra z Angelique Kerber. Starcie dwóch byłych liderek rankingu WTA elektryzuje samo w sobie, a pikanterii dodaje fakt, że zwyciężczyni może spotkać się w ćwierćfinale z... Igą Świątek. Aktualna światowa "jedynka" zagra w 1/8 finału z Julią Putincewą i w razie zwycięstwa zmierzy się właśnie z Wozniacki lub Kerber.

Ta część drabinki budzi ogromne emocje, czego nie kryje duńska tenisistka. - Czuję się naprawdę staro. Widziałam ją, jak grała w tym tygodniu. Była naprawdę dobra. Znamy się, odkąd ja miałam 7 lat, a ona 9 - mówiła z uśmiechem o meczu z Kerber, którą zna od wielu lat. Wozniacki dzięki udanemu występowi w Indian Wells zdobędzie cenne punkty w rankingu, jednak z uwagi na decyzję o rzadszych występach w turniejach - związaną z wychowywaniem dwojga dzieci - i tak będzie musiała dalej przebijać się w rankingu. To sprawia, że już we wczesnych rundach może grać np. ze Świątek, na co nie zamierza narzekać.

Caroline Wozniacki odgraża się Idze Świątek

- Mając doświadczenie i liczbę lat spędzonych w trasie, czuję, że poradzę sobie z tym, grając mniej. Oczywiście, ponieważ nie jestem rozstawiona, na początku turniejów będę musiała wiele razy grać z najlepszymi. Ale czuję, że jestem na to gotowa. Czuję, że gdy gram swój najlepszy tenis, przy dobrym dniu mogę pokonać każdego - przyznaje wprost Wozniacki. Jej mecz z Kerber odbędzie się we wtorek, podobnie jak spotkanie Świątek z Putincewą.