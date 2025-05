Cios dla kibiców podczas Rolanda Garrosa! Dostali absolutny zakaz, organizatorzy nie chcą powtórki

Organizatorzy Rolanda Garrosa wprowadzają zakaz... alkoholu na trybunach!

Roland Garros to jeden z najważniejszych imprez w tenisowym kalendarzu. Dla Polaków turniej ten stał się bardzo ważny w ostatnich latach, gdy sukcesy w nim zaczęła odnosić Iga Świątek. Obecnie Polka ma tam już cztery zwycięstwa – pierwsze w 2020 roku, a kolejne trzy z rzędu w 2022, 2023 i 2024. Świątek przystąpi więc w tym roku do trzeciej obrony tytułu z rzędu, ale trudno wieszczyć jej sukces, gdyż w tym sezonie, nawet na swojej ulubionej mączce, radzi sobie poniżej oczekiwań. Podczas gdy temat formy Igi Świątek był tak głośny, wielu fanów mogło nie zanotować, że przed startem Rolanda Garrosa w tym roku doszło do sporej zmiany. Okazało się bowiem, że organizatorzy wprowadzili... zakaz spożywania alkoholu na trybunach.

W poprzednim sezonie na trybunach Rolanda Garrosa dochodziło do różnych scen. Iga Świątek po swoim meczu z Naomi Osaką apelowała do fanów, by wspierali ją między wymianami, a nie w trakcie, co potrafi być rozpraszające. – Mam do was wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś krzyknie w trakcie wymiany, to trudno się skoncentrować. Zwykle o tym nie wspominam, bo chcę być zawodniczką, która skupia się na sobie, ale to jest dla nas naprawdę ważne. Proszę, jeśli możecie, to wspierajcie nas między wymianami, a nie w trakcie. Wtedy będzie wspaniale – mówiła wówczas Iga po meczu. Ale były i gorsze zachowania.

W 2024 roku podczas meczu Davida Goffina z Giovannim Mpetshim Perricardem ten pierwszy został... opluty gumą do żucia przez jednego z fanów. To była jedna z głównych przyczyn, dla których dyrektorka turnieju Amelie Mauresmo zdecydowała o zakazie alkoholu na trybunach Rolanda Garrosa w tym roku. Alkohol będzie można jednak spożywać poza trybunami kortów.