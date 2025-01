Coco Gauff rzuca wyzwanie Idze Świątek i Arynie Sabalence! Będzie wielki mecz?!

Wyciekło nagranie oburzającego zachowania Sabalenki po przegranym Australian Open! Naprawdę to zrobiła w szatni. Wstyd

Propozycję Coco Gauff błyskawicznie podchwycili kibice, bo taki mecz były z pewnością ciekawym i wyrównanym widowiskiem. Po ostatnich sukcesach Amerykanek w Top-10 rankingu WTA są aż cztery reprezentantki USA, ale dwa najwyższe miejsce zajmują oczywiście Białorusinka Aryna Sabalenka i Polka Iga Świątek.

Mecz USA - Reszta Świata miałby być rozgrywany na wzór męskiego Laver Cup, który od 2017 r. organizowany jest przez firmę słynnego Rogera Federera (co rok w innym miejscu). To trwająca kilka dni impreza pokazowa, w której największe gwiazdy z kortów rywalizują w dwóch drużynach, zarabiając wielkie pieniądze. Problemem w przypadku kobiet mógłby być napięty terminarz. Iga Świątek i jej rywalki od dłuższego czasu narzekają, że grają za dużo turniejów, co odbija się na ich zdrowiu i poziomie rywalizacji. Jeżeli jednak w projekt zaangażuje się potężny sponsor, kobieca wersja Laver Cup może faktycznie się odbyć.

Czy Iga Świątek i Aryna Sabalenka połączą siły w reprezentacji Reszty Świata? Polka i Białorusinka w starciu z Amerykankami mogłyby liczyć na wsparcie takich gwiazd jak Jasmine Paolini, Jelena Rybakina czy Qinwen Zheng.CH

Ranking WTA z podziałem na USA i Resztę Świata

1. A. Sabalenka (Reszta Świata)

2. I. Świątek (Reszta Świata)

3. C. Gauff (USA)

4. J. Paolini (Reszta Świata)

5. J. Rybakina (Reszta Świata)

6. J. Pegula (USA)

7. M. Keys (USA)

8. Q. Zheng (Reszta Świata)

9. E. Navarro (USA)

10. P. Badosa (Reszta Świata)

Coco Gauff z pewną propozycją... Kobiecy Puchar Lavera, ale w nieco innej formie: USA kontra Reszta Świata.Co Wy na to? 🤔📸 Coco Gauff | Instagram | #LaverCup | #czasnatenis pic.twitter.com/T9EOgOvJin— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) January 28, 2025