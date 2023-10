Finał Hurkacz - Auger-Aliassime Transmisja TV ATP Bazylea Gdzie oglądać finał Hurkacz - Auger-Aliassime STREAM ONLINE LIVE 29.10.2023

Iga Świątek zaszalała w czerwonej sukni wartej FORTUNĘ! Na jej widok opadły nam szczęki, co za kreacja

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w finale turnieju ATP w Bazylei, a jego rywalem Polaka będzie Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Nasz tenisistka ma szansę na już ósmy tytuł w karierze, a przecież nie tak dawno triumfował w Szanghaju. Polak w Bazylei walczy przede wszystkim o cenne punty w rankingu ATP Race, w którym toczy się rywalizacja o ATP Finals.

Hubert Hurkacz i Felix Auger-Aliassime prywatnie bardzo się lubią, często grają ze sobą debla. W singlu Polak i Kanadyjczyk walczyli ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Feliksa. Ostatnio górą był jednak wrocławianin, który pokonał ciemnoskórego Kanadyjczyka 7:6, 7:6 rok temu na trawie w Halle. Auger-Aliassime ma za sobą ciężki sezon. Obecnie zajmuje 19. miejsce w rankingu. W półfinale pokonał 6:3, 6:2 Holgera Rune, pomagając bardzo Hurkaczowi, który wcześniej awansował do finału po dramatycznym meczu i zwycięstwie 6:4, 3:6, 7:6 nad Ugo Humbertem. Znów zwiększył swoje szanse na awans do kończących sezon ATP Finals w Turynie. a w tym wyścigu walczy m.in. z Rune.

Hubert Hurkacz w Bazylei zarobił już duże pieniądze. Znów imponuje wysoką formą. W Turnieju Masters. zagra tradycyjnie ósemka najlepszych tenisistów w sezonie, a gra toczyć się będzie o ogromne pieniądze. Pewni awansu do ATP Finals są już Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Jannik Sinner i Andriej Rublow, a bardzo trudno będzie też wyprzedzić Stefanosa Tsitsipasa i pewnie Alexandra Zvereva. O ostatnie ósme miejsce walczą przede wszystkim Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud i właśnie Hubert Hurkacz.

Mecz Hubert Hurkacz - Felix Auger-Aliassime finale turnieju ATP w Bazylei zostanie rozegrany w niedzielę 29 października. Początek finału o godzinie 15.30. Transmisja TV z finału Hurkacz - Auger-Aliassime na antenie Polsatu Sport Extra. Stream online na Polsat BOX GO.

