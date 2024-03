Finał Iga Świątek - Maria Sakkari Relacja NA ŻYWO Finał Indian Wells Świątek - Sakkari WYNIK NA ŻYWO Relacja live

To już jest sezon Igi Świątek! Polka wyprzedziła Arynę Sabalenkę w ważnym notowaniu

Odśwież relację

Iga Świątek już dzisiaj zagra w finale Indian Wells, a jej rywalką będzie Maria Sakkari, która pokonała 6:4, 6:7, 6:2 Coco Gauff. Będziemy zatem mieli powtórkę finału Indian Wells z 2022 r. Wedy też zagrały w nim Świątek i Sakkari, a Polka pokonała Greczynkę 6:4, 6:1, kontynuując swoją niesamowitą serię zwycięstw. Iga Świątek w finale zagra o już 19. turniejowe zwycięstwo w karierze. Goni Agnieszkę Radwańską, która w sumie wygrała 20 turniejów. Mistrzyni Indian Wells 2021 zarobi 1,1 mln dolarów brutto. Iga Świątek awans do finału Indian Wells wywalczyła, pokonując 6:2, 6:1 Ukrainkę Martę Kostiuk. Polka niezależnie od wyniku niedzielnego finału znów powiększy przewagę w rankingu WTA.

Finał Świątek - Sakkari Relacja NA ŻYWO WYNIK finału Indian Wells LIVE

Iga Świątek i Maria Sakkari zagrają ze sobą już po raz szósty. Bilans tej rywalizacji to 3-2 dla Greczynki. Ostatnim pojedynkiem Świątek i Sakkari był właśnie wspomniany finał Indian Wells 2022 (6:4, 6:1 dla Polki). Wcześniej nasza tenisistka ograła rywalkę z Aten 6:4, 6:3, ale trzy poprzednie pojedynki zakończyły się zwycięstwami Sakkari. Zajmująca 9. miejsce w rankingu Greczynka, podobnie jak Iga, lubi grać w Indian Wells, pasują jej panujące w Kalifornii warunki. - Powiedziałabym, że dwa lata temu byłyśmy w zupełnie innych momentach karier. To właśnie wtedy zaczęła się jej passa lub kilka tygodni wcześniej. Wygrałam 3 z 5 meczów z Igą, ale posiadanie tej przewagi tak naprawdę nic nie znaczy, ponieważ ona jest obecnie najlepszą zawodniczką na świecie - stwierdziła wprost Greczynka. - Zamierzam po prostu spróbować utrzymać tę przewagę i być dwa zwycięstwa przed nią, ale to będzie bardzo, bardzo trudne - dodała Sakkari.

Świątek - Sakkari WYNIK NA ŻYWO Finał Indian Wells Relacja live

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w finale Indian Wells zostanie rozegrany w niedzielę 17 marca. Początek finału Indian Wells Świątek - Sakkari o godzinie 19 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału Świątek - Sakkari w Indian Wells.