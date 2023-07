Magdalena Fręch - Ons Jabeur O której godzinie gra Fręch Wimbledon Kiedy gra Fręch mecz jutro 1. runda

i Autor: AP Fręch - Jabeur O której godzinie gra Fręch Wimbledon Kiedy gra Fręch jutro 1. runda

O której gra Magda Fręch Wimbledon Kiedy gra Fręch - Jabeur O której godzinie gra Fręch mecz jutro. Magdalena Fręch już we wtorek zacznie walkę w Wimbledonie, a jej rywalką będzie słynna Tunezyjka Ons Jabeur, finalistka ubiegłorocznego Szlema w Londynie, była wiceliderka rankingu. Po pierwszym dniu Wimbledonu mamy powody do radości, bo Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette w świetnym stylu awansowali do kolejnej rundy. Czy dołączy do nich Magda Fręch? Tenisistka z Łodzi ostatnio była w wysokiej formie, ale zadanie przed nią ciężkie. To drugi mecz Fręch - Jabeur, a w pierwszym górą była Tunezyjka. Sprawdź, o której mecz Fręch - Jabeur.