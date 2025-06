Kamil Grosicki: Sylwetka piłkarza. Osiągnięcia, żona, rodzina

Do boju Orły Probierza!

Kamil Grosicki ma największe wsparcie w osobie pięknej Dominiki. Ich historia to materiał na film

To czeka gwiazdę reprezentacji Polski

Kim jest Kamil Grosicki? Sylwetka piłkarza

Kamil Grosicki żegna się z reprezentacją Polski. Po latach gry „Grosik” doczekał się pięknego, pożegnalnego momentu. W meczu Polska – Mołdawia to on ma wyprowadzać kadrę w roli kapitana, a z pewnością jego zejście z boiska w 30. minucie spotkania będzie wzruszającym momentem dla większości fanów. Od debiutu z Finlandią w 2008 roku do dzisiaj zagrał w 94 spotkaniach. Polska – Mołdawia będzie meczem numerem 95., na którym licznik się zatrzyma.

Kamil Grosicki przez lata sportowej kariery występował w wielu klubach – nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Reprezentował barwy Pogoni Szczecin, w której stawiał pierwsze kroki i najprawdopodobniej też w tym klubie zakończy swoją karierę. Na przestrzeni lat grał także w Legii Warszawa, Sion, Jagiellonii Białystok, Sivassporze, Stade Rennais, Hull City czy West Bromwich Albion. Obecnie gra w Pogoni Szczecin, w której jest kapitanem.

Kamil Grosicki w reprezentacji Polski

„Grosik” rozegrał 94 mecze (mecz Polska – Mołdawia będzie 95.) w reprezentacji Polski. Był członkiem kadry na najważniejszych turniejach w ostatnich latach – pojechał na mistrzostwa Europy 2012, 2016 i 2024 oraz mistrzostwa świata 2018 i 2022.

Na Euro rozegrał łącznie siedem meczów, w których zanotował dwie asysty. Na mundialach zaliczył cztery spotkania, w których dołożył jedno kluczowe podanie przy bramce.

Nie można zapomnieć o liczbach Kamila Grosickiego w Lidze Narodów – jedenaście meczów, gol i asysta.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Kamil Grosicki – żona, rodzina

Kamil Grosicki jest żonaty z Dominiką Grosicką. Małżeństwem są od 2011 roku, choć przed ślubem ich relację najlepiej oddaje słowo: "skomplikowana". Grosicki szybko zakochał się w pięknej Dominice (z domu Karaszewskiej), ale ta była wtedy w innym związku. - Trochę się na nią naczekałem - nie ukrywał po latach w rozmowie z czasopismem "Party".

Razem wychowują córkę Maję, która przyszła na świat w kwietniu 2012 roku.

Czytaj więcej o żonie Kamila Grosickiego i historii ich miłości lub zobacz zdjęcia w galerii poniżej!