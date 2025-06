Kamil Grosicki ma największe wsparcie w osobie pięknej Dominiki. Ich historia to materiał na film

Żona Kamila Grosickiego, Dominika. Jak się poznali?

Ponad 17 lat po debiucie w reprezentacji Polski Kamil Grosicki po raz ostatni zagra w narodowych barwach. Mecz z Mołdawią rozpocznie jako kapitan i na pozycji napastnika poza taktycznymi ryzami trenera. W pewnym momencie odda jednak opaskę jednemu z kolegów - miał to być Piotr Zieliński, ale w dniu meczu został wykluczony z gry - i zejdzie z boiska. Będzie to szczególny i emocjonalny moment nie tylko dla Grosickiego, lecz także jego najbliższych, którzy pojawią się tego dnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z pewnością nie zabraknie jego żony, Dominiki Grosickiej. To ona od lat była i nadal jest jego największym wsparciem. Piłkarz często podkreśla, że dzięki niej wciąż gra na tak wysokim poziomie w barwach Pogoni Szczecin.

Małżeństwem są od 2011 roku, choć przed ślubem ich relację najlepiej oddaje słowo: "skomplikowana". Grosicki szybko zakochał się w pięknej Dominice (z domu Karaszewskiej), ale ta była wtedy w innym związku. - Trochę się na nią naczekałem - nie ukrywał po latach w rozmowie z czasopismem "Party".

Skomplikowana historia miłości Grosickiego i jego żony Dominiki

- Byłem w niej strasznie zakochany, ale ona miała kogoś innego. Więc ja byłem kumplem, przyjacielem, choć cały czas się w niej podkochiwałem. Przez chwilę byliśmy razem, potem na rok odstawiła mnie na boczny tor. Pamiętam, jak wracałem z meczu Jagiellonii, napisałem do niej, oddzwoniła, zaczęliśmy rozmawiać. Miałem dwa dni wolnego, pojechałem do niej. I tak się zaczął nasz związek - opowiadał o początkach relacji z przyszłą żoną w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w 2015 roku.

W październiku tego roku będą obchodzić 14. rocznicę ślubu, na którym bawiło się około 200 gości. Na weselu przygrywał im słynny zespół Boys. Niewiele później, w kwietniu 2012 r. urodziła się ich córka Maja, która z miejsca stała się oczkiem w głowie Grosickiego. Dominika była już mamą kilkuletniego syna Marcela z poprzedniego związku, którego urodziła w wieku 17 lat. Ten fakt początkowo przeszkadzał mamie piłkarza, gdy dowiedziała się o związku syna.

- Kiedy powiedział mi, że zakochał się w dziewczynie z dzieckiem, pomyślałam: to chyba nie to, o czym matka marzy dla syna. Dzisiaj wiem, że Dominika to najlepsze, co mu się mogło w życiu przytrafić - mówiła Magdalena Grosicka w 2018 r. w rozmowie z miesięcznikiem "Twój Styl". Dziś, w obliczu pożegnania "Grosika" z kadrą, nikt nie ma wątpliwości, że żona w dużej mierze przyczyniła się do tak udanej kariery wybitnego reprezentanta Polski.