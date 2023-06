Hubert Hurkacz w 2. rundzie turnieju ATP w Halle! Wykorzystał dopiero siódmą piłkę meczową!

Hubert Hurkacz pierwszego seta w meczu z Christopherem Eubanksem wygrał dość pewnie, ale końcówka drugiej partii wymknęła mu się spod kontroli. W tie-breaku Hubi roztrwonił przewagę, marnując kolejne piłki meczowe. Na szczęście w trzecim secie wrocławianin już kontrolował przebieg rywalizacji. Wygrał 6:4, 6:7(11), 6:3, awansował do 2. rundy i przed nim ciekawy mecz z Tallonem Griekspoorem, który niedawno błysnął wysoką formą, wygrywając turniej w 's-Hertogenbosch. Polak pokonał niedawno Holendra na paryskiej mączce. To spotkanie było niezwykle dramatyczne, ale do tego Hubi akurat zdążył już swoich kibiców przyzwyczaić.

🇵🇱 Zwycięski początek Huberta Hurkacza w Halle! Polak pokonał Christophera Eubanksa 6:4, 6:7(11), 6:3 i awansował do drugiej rundy, gdzie zagra z Tallonem Griekspoorem. Szykuje się bardzo ciekawe starcie, bowiem Holender wygrał w ubiegłym tygodniu ATP 250 w 's-Hertogenbosch.🇬🇧… pic.twitter.com/emiODFmwVa— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) June 20, 2023