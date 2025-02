Hubert Hurkacz zabrał głos po zwycięstwie nad Rublowem! Zwrócił uwagę na ważną rzecz!

- Bardzo się cieszę z dzisiejszego meczu. Był to naprawdę wyrównany mecz z Andriejem Rublowem, szczególnie po ciężkim pierwszym secie, gdzie miałem okazję w tie-breaku. Dobrze się odbudowałem i wygrałem dwa kolejne. Jest to bardzo cenne zwycięstwo. Pierwszy raz w tym roku pokonałem zawodnika z pierwszej dziesiątki, więc na pewno doda to dużo pewności siebie i nie mogę się doczekać półfinału tutaj w Rotterdamie. Dziękuję wszystkim za super wsparcie - powiedział Hubert Hurkacz po zwycięstwie nad Andriejem Rublowem.