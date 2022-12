Hurkacz - Bublik O której godzinie gra Hurkacz United Cup KIEDY Hurkacz pierwszy mecz w United Cup

Tak Hubert Hurkacz zażartował z Igi Świątek! Zrobił to przy wszystkich, tego się nie spodziewała! WIDEO

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w barwach reprezentacji Polski w United Cup, nowych międzynarodowych rozgrywkach. Jego pierwszy rywal to Aleksander Bublik z Kazachstanu. Hurkacz i Bublik grali ze sobą już 4 razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polaka. Ostatnie trzy pojedynki wygrał Hurkacz, w tym dwa w 2022 roku. Teraz tenisista z Wrocławia też będzie faworytem.

United Cup to tenisowy turniej drużyn mieszanych w Australii (Brisbane, Perth i Sydney), w którym zagra 18 najlepszych narodowych reprezentacji. Polacy trafili do grupy z Kazachstanem i Szwajcarią. W puli nagród jest aż 15 mln dol. i mnóstwo rankingowych punktów ATP i WTA. Każdy mecz składać się będzie z pięciu spotkań: dwóch singli mężczyzn, dwóch singli kobiet i miksta. Zwycięzcy grup awansują do finałowego turnieju w Sydney.

Hubert Hurkacz i Iga Świątek łączą siły, więc rozstawiona w turnieju Polska będzie jednym z faworytów. Nasze gwiazdy wspierać będą też m.in. Magda Linette i Łukasz Kubot. „Już 31 grudnia pierwszy mecz Polski w United Cup w Australii. Nie mogę się doczekać. Wraz z Dawidem poprowadzimy polski zespół w tych rozgrywkach. Do boju! Będzie się działo! – nie kryje entuzjazmu Agnieszka Radwańska, która razem z mężem Dawidem Celtem stworzy kapitański duet. Isia w 2015 r. wraz z Jerzym Janowiczem poprowadziła już Polskę do triumfu w Pucharze Hopmana (pamiętne zwycięstwo nad Sereną Williams w finale). Można powiedzieć, że bardziej rozbudowany United Cup jest następcą tych rozgrywek.

Nasi tenisiści wzięli właśnie udział w konferencji prasowej. Hubert Hurkacz, Iga Świątek, kapitan Agnieszka Radwańska, Magda Linette czy Łukasz Kubot odpowiadali na pytania dziennikarzy. – Wszyscy jesteśmy podekscytowani i damy z siebie wszystko dla zespołu – powiedział Hurkacz, który w Nowy Rok o godz. 8.30 rano polskiego czasu zmierzy się z Aleksandrem Bublikiem. Najwięcej uwagi koncentrowało się oczywiście na liderce rankingu WTA. - To pierwszy turniej w roku, więc będzie ciężko. Ale fajnie, że jesteśmy razem i będziemy mogli w pewnym sensie podzielić się doświadczeniami z naszymi kolegami i koleżankami z drużyny, posiedzieć razem na ławce i wspierać się nawzajem - powiedziała Iga Świątek. - Moim celem była zawsze popularyzacja tenisa w Polsce. Wciąż jesteśmy krajem, który jest bardziej skoncentrowany na piłce nożnej, ale czuję, że cały sukces, jaki odnieśliśmy z Hubim Hurkaczem oraz wcześniejsze dokonania Agi Radwańskiej dają efekty. Myślę, że to naprawdę się sumuje i możemy wykonać świetną robotę popularyzując tenis i czyniąc go bardziej dostępnym dla dzieci - stwierdziła Iga Świątek.

Reprezentacja Polski pierwszy mecz w United Cup gra z Kazachstanem, a ten mecz zaplanowano na dni 31 grudnia - 1 stycznia. Hubert Hurkacz zagra w drugim dniu czyli w Nowy Rok. Początek meczu Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik o godzinie 8.30 rano polskiego czasu. Transmisja TV na antenie TVP Sport.