Hurkacz – Draper relacja NA ŻYWO ATP Monte Carlo Hurkacz – Draper 9.04 WYNIK LIVE Mecz Hurkacza NA ŻYWO dzisiaj 9 kwietnia WYNIK

Hubert Hurkacz - Jack Draper -:-, -:-

Hurkacz – Draper relacja NA ŻYWO ATP Monte Carlo Hurkacz – Draper 9.04 WYNIK LIVE

Hubert Hurkacz wygrał turnieju ATP 250 w Estoril. Jest to jego ósmy tytuł w karierze, ale dopiero pierwszy zdobyty na mączce. Należy jednak zauważyć, że w trzech pierwszych meczach mierzył się z zawodnikami z drugiej setki rankingu, a w finale na jego drodze stanął zawodnik z 77. miejsca na świecie – inni rozstawieni gracze odpadli dużo wcześniej, a turniejowa jedynka, Casper Ruud, przegrał w półfinale. W Monte Carlo poprzeczka idzie od razu wyżej.

Hurkacz raczej nie miał większych problemów z szybkim przeniesieniem się z Estoril do Monako. Dla niego był to w zasadzie powrót do domu, bowiem Polak właśnie w Księstwie mieszka na co dzień. Jego rywalem już w pierwszej rundzie będzie Jack Draper, obecnie 39. zawodnik świata. Hurkacz na pewno chciałby pokazać się z dobrej strony w prestiżowym turnieju, zwłaszcza po zwycięstwie w Estoril, ale o to może być trudno.