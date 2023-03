Hurkacz - Kokkinakis O której godzinie gra Hurkacz Miami Open Kiedy gra Hurkacz pierwszy mecz w Miami

Hubert Hurkacz poznał rywala w Miami Open. Polak zacznie walkę w 2. rundzie, a jego pierwszym przeciwnikiem będzie Thanasi Kokkinakis (nr 94, lucky loser z kwalifikacji), serdeczny przyjaciel i partner deblowy słynnego Nicka Kyrgiosa. Australijczyk pokonał 4:6, 6:3, 7:3(7) Belga Zizou Bergsa. Mecz Hurkacz - Kokkinakis zostanie rozegrany w sobotę (25 marca). Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Thanasi Kokkinakis zagrają ze sobą po raz drugi. Poprzednio walczyli w 2018 roku, więc dawno temu. Hurkacz pokonał wtedy Kokkinakisa 6:2, 7:6 w kwalifikacjach do turnieju w Atlancie. Hurkacz w Miami Open powalczyć mia również w deblu. W parze z Johnem Isnerem miał bronić tytułu, ale Amerykanin wycofał się z rywalizacji i Polak został na lodzie. Został mu singiel, który oczywiście traktuje priorytetowo.

Hubert Hurkacz ma z Miami doskonałe wspomnienia. Dwa lata temu tenisista z Wrocławia w znakomitym stylu wygrał turniej w Miami, pokonując w finale swojego włoskiego przyjaciela Jannika Sinnera i był to przełomowy moment w bardzo udanym sezonie Polaka. - To był dla mnie wyjątkowy moment. Mam nadzieję, że zainspirowałem ludzi w Polsce, żeby polubili tenis - wspomina tamten sukces Hurkacz. Rok temu było niewiele gorzej. Hurkacz doszedł w Miami do półfinału, w którym po bardzo zaciętym i dramatycznym meczu przegrał 6:7, 6:7 z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Mami Open po średnio udanym występie w Indian Wells. Polak odpadł już w 3. rundzie po porażce 6:4, 2:6, 4:6 z Amerykaninem Tommym Paulem. To nie był dobry występ polskiego tenisisty, który teraz myśli już o kolejnym występie - w Miami Open, który dwa lata temu wygrał. - Na pewno w każdym turnieju chce się zagrać dobrze. Tym razem mi nie wyszło. Nie serwowałem dobrze i ostatecznie zabrakło mi kilku punktów do sukcesu. Szkoda, ale życie toczy się dalej. Trzeba pozytywnie patrzeć w przyszłość - stwierdził Hubi. - Teraz przenoszę się na Florydę i będę tam trenował a

Hubert Hurkacz w przerwach między treningami relaksuje się, jeżdżąc McLarenem. Na przejażdżkę po drogach Kalifornii zabrał nawet reportera "Super Expressu". Tenisista z Wrocławia to znany fan motoryzacji. Uwielbia szybkie samochody, a McLaren wypożycza mu superszybkie auta, z których może korzystać w czasie turniejów. - Zawsze byłem fanem motoryzacji. Jako dziecko kolekcjonowałem małe samochodziki, a teraz jest czas na trochę większe - uśmiechał się Hurkacz, prowadząc piękne auto po krętych drogach Kalifornii. - Teraz mam okazję pojeździć wspaniałym autem w tej pięknej okolicy. Na miejskich ulicach nie ma możliwości wykorzystania parametrów tego samochodu. Jednak kilka dni temu byłem na specjalnym torze i tam nie musiałem przestrzegać przepisów drogowych. To specjalny tor do testowania samochodów - zdradził Hubi.

Mecz Hubert Hurkacz - Thanasi Kokkinakis w 2. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w sobotę (25 marca). Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Kokkinakis w Miami. Transmisja TV na antenie Polsatu Sport lub innego sportowego kanału Polsatu.