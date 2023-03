Hurkacz - Paul TV Transmisja NA ŻYWO ATP Indian Wells Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Paul STREAM ONLINE LIVE 13.03.2023 Na jakim progamie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra z Tommym Paulem w 3. rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Przed Polakiem trudny mecz z wymagającym rywalem, który ostatnio prezentował wysoką formę, dochodząc m.in. do półfinału Australian Open. Hurkacz na otwarcie rywalizacji w Indian Wells 2023 pokonał 6:3, 6:3 Australijczyka Alexeia Popyrina.

Hubert Hurkacz w pierwszym meczu w Indian Wells zaprezentował się dobrze mimo trudnych warunków (silny wiatr). Polak przyznał, że był zadowolony ze swojej gry. - Myślę, że to był dość solidny mecz z mojej strony. Pierwszy mecz w turnieju jest zawsze wyzwaniem, więc cieszę się, że zagrałem solidnie. Nieźle serwowałem, choć warunki były ciężkie, bo wiało, a podmuchy były w różne strony, więc to nie było łatwe - powiedział Hubert Hurkacz. Jego kolejny rywal, Amerykanin Tommy Paul, zajmuje 19. miejsce w rankingu ATP. Polak grał z nim raz. W 2021 Hurkacz pokonał Paula 7:5, 7:6 na twardych kortach w Paryżu. - Tommy ma świetny sezon. Grał fantastycznie w Australii, był w finale w Accapulco. Gra na wysokim poziomie, będzie na pewno walka i ciekawy mecz - dodał Hurkacz.

Hubert Hurkacz bardzo lubi grać w Indian Wells. Dobrze się czuje na tych kortach, odnosił już tam sukcesy. W 2019 i 2021 r. doszedł w Indian Wells aż do ćwierćfinału, a kibice Hubiego pamiętają pewnie jego mecz z Rogerem Federerem 4 lata temu. Rok temu Polak odpadł w Indian Wells w 1/8 finału po przykrej porażce 6:7, 4:6 z Rosjaninem Andriejem Rublowem. Hurkacz ostatnio jest w wysokiej formie. Wygrał turniej ATP w Marsylii. Potem doszedł do ćwierćfinału turnieju w Dubaju, w którym uległ po dobrym meczu 3:6, 5:7 słynnemu Novakowi Djokoviciovi.

Hubert Hurkacz w Indian Wells w przerwach między treningami relaksuje się, jeżdżąc McLarenem. Na przejażdżkę po drogach Kalifornii zabrał nawet reportera "Super Expressu". Tenisista z Wrocławia to znany fan motoryzacji. Uwielbia szybkie samochody, a McLaren wypożycza mu superszybkie auta, z których może korzystać w czasie turniejów. - Zawsze byłem fanem motoryzacji. Jako dziecko kolekcjonowałem małe samochodziki, a teraz jest czas na trochę większe - uśmiechał się Hurkacz, prowadząc piękne auto po krętych drogach Kalifornii. - Teraz mam okazję pojeździć wspaniałym autem w tej pięknej okolicy. Na miejskich ulicach nie ma możliwości wykorzystania parametrów tego samochodu. Jednak kilka dni temu byłem na specjalnym torze i tam nie musiałem przestrzegać przepisów drogowych. To specjalny tor do testowania samochodów - zdradził Hubi.

Mecz Hubert Hurkacz - Tommy Paul w 3. rundzie turnieju ATP w Indian Wells zostanie rozegrany w poniedziałek 13 marca 2023. Początek meczu Hurkacz - Paul o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisja TV meczu Hurkacz - Paul w Indian Wells na Polsacie Sport. Stream online na Polsat BOX GO

BNP Paribas Open Round 3Hubert Hurkacz - Tommy Paul match has been scheduled for 11 am local time on Stadium 2 on Monday.—Trzecia runda @BNPPARIBASOPEN Hubert Hurkacz - Tommy Paul rozpocznie się o 19:00 polskiego czasu w poniedziałek.📸: getty pic.twitter.com/TqHce6B1dP— Hubert Hurkacz Updates (@hubiupdates) March 13, 2023