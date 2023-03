Hurkacz - Paul O której godzinie gra Hurkacz 3. runda Indian Wells KIEDY gra Hurkacz kolejny mecz GODZINA

Hubert Hurkacz jest już w 3. rundzie turnieju ATP w Indian Wells po pewnym zwycięstwie 6:3, 6:3 nad Australijczykiem Alexeiem Popyrinem. Australijczyk tylko momentami stawiał opór reprezentantowi Polski. Hurkacz trzykrotnie przełamał przeciwnika, raz w pierwszym i dwa razy w drugim secie i po nieco ponad godzinie wywalczył awans. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul.

Hubert Hurkacz po pierwszym meczu w Indian Wells był zadowolony ze swojej gry. - Myślę, że to był dość solidny mecz z mojej strony. Pierwszy mecz w turnieju jest zawsze wyzwaniem, więc cieszę się, że zagrałem solidnie. Nieźle serwowałem, choć warunki były ciężkie, bo wiało, a podmuchy były w różne strony, więc to nie było łatwe - powiedział Hubert Hurkacz. Jego kolejny rywal, Amerykanin Tommy Paul, zajmuje 19. miejsce w rankingu ATP. W styczniu doszedł do półfinału Australian Open. Polak grał z nim raz. W 2021 Hurkacz pokonał Paula 7:5, 7:6 na twardych kortach w Paryżu. - Tommy ma świetny sezon. Grał fantastycznie w Australii, był w finale w Accapulco. Gra na wysokim poziomie, będzie na pewno walka i ciekawy mecz - dodał Hurkacz.

Hubert Hurkacz w Indian Wells w przerwach między treningami relaksuje się, jeżdżąc McLarenem. Na przejażdżkę po drogach Kalifornii zabrał nawet reportera "Super Expressu". Tenisista z Wrocławia to znany fan motoryzacji. Uwielbia szybkie samochody, a McLaren wypożycza mu superszybkie auta, z których może korzystać w czasie turniejów. PONIŻEJ WIDEO. Hubert Hurkacz lubi grać w Indian Wells i odnosił już tam sukcesy. W 2019 i 2021 r. doszedł tam aż do ćwierćfinału, a kibice Hubiego pamiętają pewnie jego mecz z Rogerem Federerem 4 lata temu. Rok temu Polak odpadł w Indian Wells w 1/8 finału po przykrej porażce 6:7, 4:6 z Rosjaninem Andriejem Rublowem. Hurkacz ostatnio jest w wysokiej formie. Wygrał turniej ATP w Marsylii. Potem doszedł do ćwierćfinału turnieju w Dubaju, w którym uległ po dobrym meczu 3:6, 5:7 słynnemu Novakowi Djokoviciovi.

Mecz Hubert Hurkacz - Tommy Paul w 3. rundzie turnieju ATP w Indian Wells zostanie rozegrany w poniedziałek 13 marca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Paul w Indian Wells. Transmisje TV z turnieju ATP w Indian Wells na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

6:3 6:3 ✔️Hubert looked confident throughout the whole match, managed to get a hot shot (because that’s what he does in every match recently), and he moves on to the next round at @BNPPARIBASOPEN 🤩 Next opponent: Tommy Paul pic.twitter.com/Q8G1WS6Q6p— Hubert Hurkacz Updates (@hubiupdates) March 12, 2023