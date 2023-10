Hurkacz poznał rywala w półfinale turnieju ATP w Bazylei. Rosną szanse Hubiego na ATP Finals!

Rywalem naszego gracza w półfinale będzie Ugo Humbert. Francuski tenisista pokonał w ćwierćfinale Szwajcara Dominica Strickera 6:4, 2:6, 6:2. Humbert, 28. w rankingu ATP, miał problemy w dwóch pierwszych setach pojedynku z 96. tenisistą światowego zestawienia Strickerem, szczególnie w drugiej, kiedy trzykrotnie został przełamany i przegrał 2:6. Znacząco poprawił się jednak w decydującym secie, wygrał dwa gemy przy serwisie rywala, co wystarczyło mu do zwycięstwa 6:2 i awansu do półfinału.

ATP Finals jeszcze realne

Hurkacz wciąż jeszcze walczy o awans do ATP Finals i jego szanse z każdym zwycięstwem rosną. Tym bardziej że przegrywają jego główni rywale w wyścigu o prawo gry w tych prestiżowych mistrzostwach. W ATP Finals w Turynie zagra ośmiu najlepszych zawodników sezonu, a Hurkacz jest obecnie 10. w tej klasyfikacji. Hubert Hurkacz kiedy gra Półfinał ATP w Bazylei

Z kim zagra Hurkacz rywal w 1/2 finału

Jeśli chodzi o Humberta, to ten zawodnik po raz drugi w tym sezonie zagra o finał turnieju z cyklu ATP. Wcześniej pod koniec lipca na tym etapie zakończył zmagania w Atlancie. W Szwajcarii jego rywalem będzie 11. w światowym rankingu Hurkacz. 26-letni wrocławianin mierzył się z rok młodszym Humbertem tylko raz. W zeszłym roku w Halle pokonał go w dwóch setach.

Początek półfinału Hubert Hurkacz – Ugo Humbert po godzinie 15 w sobotę. Transmisje TV z ATP Bazylea na antenach sportowych kanałów Polsatu.