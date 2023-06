Hurkacz - Varillas TV Transmisja NA ŻYWO Roland Garros Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Varillas STREAM ONLINE LIVE 2.06.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 3. rundzie French Open, a jego rywalem będzie Peruwiańczyk Juans Pablo Varillas (nr 94 ATP). Polak ma już za sobą w Roland Garros dwie pięciosetowe bitwy. Czy wytrzyma kondycyjnie? Varillas też toczyć już w Paryżu ciężkie mecze, w których odrabiał straty. Przed nami ciekawy mecz, w spotkaniach Hurkacza z pewnością nie brakuje emocji.

Hubert Hurkcz rywalizację w Paryżu zaczął od zwycięstwa 6:3, 5:7, 6:4, 2:6, 6:4 nad Belgiem Davidem Goffinem. Potem był wyczerpujący mecz z Tallonem Griekspoorem wygrany 6:3, 5:7, 6:7, 7:6, 6:4. W sumie spędził na korcie już ponad osiem godzin. Jednak o jego przygotowanie fizyczne możemy być chyba spokojni. Hurkacz zawsze imponował kondycją i teraz znów zamęczył rywala. Pod koniec meczu Tallon Griekspoor już słaniał się na nogach.

Hubert Hurkacz po awansie do 3. rundy Roland Garros mimo zmęczenia tryskał pozytywną energią. - Mega się cieszę z tego zwycięstwa, bo była ogromna walka. Tallon niesamowicie walczył i serwował, szczególnie przy moich breakpointach. Dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie, na pewno podnieśliście mnie na duchu. Takie chwile są piękne, cieszę się, że mogłem wam dać trochę radości - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Peruwiańczyk Juan Pablo Varillas, kolejny rywal Hurkacza, pokonał 1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1 doświadczonego Hiszpana Roberto Bautistę Aguta. Polak nigdy wcześniej z nim nie grał.

Hubert Hurkacz w poprzedniej edycji Roland Garros doszedł do 4. rundy i był to jego zdecydowanie najlepszy występ w karierze w paryskim Szlemie. Polak przegrał wtedy 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Casperem Ruudem, późniejszym finalistą. - Zawsze jest chęć zrobienia kolejnego kroku do przodu. Oczywiście poziom jest wysoki, a moje ostatnie wyniki nie były fantastyczne, ale spędziłem teraz dużo czasu na korcie treningowym, więc robimy, co możemy - powiedział Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. Hurkacz broni teraz dużo punktów w rankingu. Wrocławianin wychowywał się na mączce, ale powszechnie wiadomo, że lepiej czuje się na szybkich nawierzchniach, na których efektywniej wykorzystuje swoje atuty.

Mecz Hubert Hurkacz - Juan Pablo Varillas w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w piątek 2 czerwca 2023. Początek meczu Hurkacz - Varillas ok. godziny 17-18. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Varillas Roland Garros na antenie Eurosportu 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.