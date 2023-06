Hurkacz - Watanuki TV Transmisja NA ŻYWO ATP Stuttgart Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Watanuki STREAM ONLINE LIVE 14.06.2023 Na jakim programie Hurkacz mecz dzisiaj w TV

Hubert Hurkacz już dzisiaj rozpocznie rywalizację w turnieju ATP w Stuttgarcie, a jego pierwszym rywalem będzie Japończyk Yousuke Watanuki. Zajmujący 121. miejsce tenisista ma 25 lat. Do głównej drabinki w Stuttgarcie, przebił się się w kwalifikacjach, a potem pokonał 7:6, 6:3 Hiszpana Feliciano Lopeza. Dla Hurkacza to pierwszy singlowy mecz na trawie w tym sezonie.

Hubert Hurkacz dzisiejszym meczem w Stuttgarcie zaczyna serię występów na trawie. Były półfinalista Wimbledonu, pogromca m.in. Rogera Federera, lubi grać na tej nawierzchni i ostatnio spisywał się na niej dobrze. W Stuttgarcie zagrał już w deblu, ale szybko odpadł. Ostatnim występem Hurkacza w singlu był oczywiście paryski Roland Garros, w którym tenisista z Wrocławia rozegrał trzy bardzo długie pięciosetowe mecze i odpadł w 3. rundzie po porażce z Juanem Pablem Varillasem. Po tym meczu Hurkacz nie ukrywał, że liczy teraz na lepsze wyniki na trawie, na której ostatnio spisywał się znacznie lepiej niż na kortach ziemnych. Najlepszy polski tenisista zajmuje obecnie 14. miejsce w rankingu ATP.

Hubert Hurkacz i Yosuke Watanuki zagrają ze sobą po raz pierwszy. Japończyk do turnieju w Stuttgarcie przebił się w kwalifikacjach. Potem już w głównej drabince ograł doświadczonego Hiszpana Feliciano Lopeza (7:6, 6:3), który wystąpił w Stuttgarcie dzięki otrzymanej od organizatorów dzikiej karcie. Watanuki ma zatem już za sobą kilka meczów na trawie w Stuttgarcie, co może być jego atutem. Hurkacz trenuje na tych kortach już od kilku dni pod okiem Craiga Boyntona.

– Zrobił postęp, a przecież był nawet w czołowej dziesiątce. Zawsze potrafi postraszyć potężnym serwisem, jest bardzo silny - powiedział o Hurkaczu John McEnroe w rozmowie z "Super Expressem. To duży chłop, niezwykle wysportowany. Bywa nieobliczalny, co oczywiście jest fajne, ale czasem wygląda na tenisistę, który nie wie, jak grać. Powinien mieć bardziej przejrzysty pomysł na mecz. Jak na tak dużego gościa, to porusza się świetnie i ma wielkie umiejętności. Nie wiem dlaczego stracił ostatnio tyle pewności siebie. Trener Craig Boynton wykonał z nim dużo dobrej pracy, ale jestem ciekaw co jeszcze razem zdziałają - dodał John McEnroe.

Mecz Hubert Hurkacz - Yosuke Watanaki w 2. rundzie turnieju ATP w Stuttgarcie zostanie rozegrany w środę 14 czerwca 2023. Początek meczu Hurkacz - Watanaki ok. godziny 13.00-13.30 (drugi mecz od godz. 11 po meczu O'Connell - Sonego). Prawa telewizyjne do cyklu ATP na Polsat, ale nie planuje transmisji TV z meczu Hurkacz - Watanuki. Mecz Hurkacz - Watanuki można oglądać online na legalnych portalach bukmacherskich po rejestracji i zalogowaniu.