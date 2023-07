Iga Świątek - Abduraimova O KTÓREJ GODZINIE WTA Warszawa Świątek - Abduraimova KIEDY 1. runda mecz Igi Świątek GODZINA, DATA

Iga Świątek - Abduraimova O KTÓREJ GODZINIE WTA Warszawa Świątek - Abduraimova KIEDY

Po raz drugi z rzędu polscy kibice będą mogli podziwiać na żywo Igę Świątek w roli liderki rankingu WTA. Przed rokiem turniej w Warszawie rozegrano na mączce, co nie było zbyt komfortowe tuż przed amerykańskim cyklem na kortach twardych. W związku z tym przed tegoroczną imprezą wymieniono nawierzchnię, a BNP Paribas Warsaw Open odbędzie się na betonie. Ta zmiana wyraźnie zadowoliła tenisistki i sprawiła, że do stolicy Polski przyjechało jeszcze więcej uznanych nazwisk. Poza Świątek kibice będą mogli podziwiać m.in. Karolinę Muchovą, czyli tegoroczną finalistkę Rolanda Garrosa. Po cichu mówi się o ewentualnym rewanżu z Paryża w Warszawie - Polka i Czeszka to dwie najwyżej rozstawione tenisistki. Najpierw muszą jednak udanie otworzyć turniej w 1. rundzie, w której Iga trafiła na Niginę Abduraimovą z Uzbekistanu.

Abduraimova zajmuje obecnie 181. miejsce w rankingu WTA i jest jedną z niżej notowanych zawodniczek w głównej drabince turnieju. W szczytowym momencie była na 144. pozycji, jednak miało to miejsce w 2014 roku. Tenisistka z Uzbekistanu nigdy nie zagrała w turnieju głównym wielkoszlemowej imprezy, a najbliżej była w US Open 2013, gdzie doszła do ostatniej rundy eliminacji. W niej poniosła jednak porażkę. Już ta garść informacji pokazuje jasno, kto będzie faworytem meczu. Świątek jest też główną faworytką do końcowego triumfu w Warszawie - wszyscy kibice liczą na poprawę uzyskanego w zeszłym roku ćwierćfinału. Na pierwszy mecz Igi trzeba będzie jednak poczekać do drugiego dnia turnieju.

Mecz Iga Świątek - Nigina Abduraimova w 1. rundzie turnieju WTA w Warszawie ma odbyć się we wtorek, 25 lipca. Organizatorzy zapowiedzieli już, że odbędzie się na korcie centralnym o godzinie 17:30, jednak na oficjalne potwierdzenie trzeba poczekać do zatwierdzenia planu gier na wtorek. Pewne jest jednak to, że Świątek nie zagra z Abduraimovą w poniedziałek i kibice muszą uzbroić się w nieco większą cierpliwość.