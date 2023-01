Iga Świątek - Bucsa TV Transmisja NA ŻYWO Australian Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Bucsa STREAM ONLINE 20.01 Na jakim programie Iga Świątek mecz Transmisja TV

Iga Świątek zagra z Cristiną Bucsą w 3. rundzie Australian Open 2023, a to spotkanie zostanie rozegrane w piątek 20 stycznia ok. godziny 5-6 rano polskiego czasu na Margaret Court Arena, drugiej co do wielkości arenie Australian Open. Polska i pochodząca z Mołdawii Hiszpanka zagrają ze sobą po raz pierwszy. Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open pokonała 6:2, 6:3 Kolumbijkę Camilę Osorio, a kilka godzin później Bucsa obroniła piłkę meczową i ograła 2:6, 7:6, 6:4 Biancę Andreescu, byłą mistrzynię US Open.

Iga Świątek w starciu z Cristiną Bucsą będzie oczywiście zdecydowaną faworytką, ale sama podkreślała, że nie można brać jako pewnik jej kolejnych zwycięstw. – Mam wrażenie, że ludzie zapominają, że jesteśmy ludźmi. Patrzą na liczby oraz statystyki i traktują cię jak robota do wygrywania – powiedziała liderka rankingu WTA, która rok temu doszła w Melbourne do półfinału. – Na pewno czuję te oczekiwania, ludzie jako pewnik biorą moje zwycięstwa w pierwszych rundach, a to nie zawsze jest łatwe. Każdy mecz to inna historia i musisz naprawdę ciężko pracować, żeby wygrać – stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek po meczu z Camilą Osorio wyglądała na bardzo zrelaksowaną i w swoim stylu sypała żartami w przeprowadzanym na korcie wywiadzie. – Przede mną wolny wieczór, więc pewnie wyskoczę na miłą kolację. Przez tydzień jadłam sushi i mam już dość, nie mogę na nie patrzeć! – rozbawiła australijskich kibiców. W Melbourne przez ostatnie dwa dni lał deszcz, który zaskoczył Igę. – Poszłam na spacer i akurat zaczęło strasznie lać. Schowałam się pod drzewem i czekałam, aż przestanie padać przez jakieś 30 min. Dlatego jeżeli ktoś dzisiaj zobaczy mnie na ulicy, jak moknę, to może poratuje mnie jakąś parasolką – żartowała Polka, która zdradziła też, że właśnie zmieniła listę piosenek, których słucha przed meczem. – Przez dwa lata słuchałam tych samych, więc zrobiło się już ciężko, ale działały, więc ich nie zmieniałam. Mam nadzieję, że te nowe nie pomieszają mi w głowie – stwierdziła ze śmiechem Iga.

Iga Świątek po zwycięstwie nad Camilą Osorio w czasie konferencji prasowej odpowiadała na pytania dotyczące... Bianci Andreescu. Dziennikarze w Melbourne byli przekonani, że to Kanadyjka, mistrzyni US Open 2019, będzie rywalką Polki. A zajmująca dopiero 100. miejsce Cristina Bucsa obroniła piłkę meczową, odrobiła straty i to ona zagra z Igą Świątek! Reprezentująca Hiszpanię tenisistka pochodzi z Mołdawii. Do głównej drabinki Australian Open przebiła się w kwalifikacjach. Ma 25 lat. W I rundzie pokonała 2:6, 6:0, 6:2 inną kwalifikantkę, Niemkę Lys. W meczu z Andreescu poradziła sobie lepiej z trudnym warunkami - wiatrem, niską temperaturą i kropiącym deszczem.

Mecz Iga Świątek - Cristina Bucsa w III rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w piątek 20 stycznia. Początek meczu Świątek - Bucsa ok. godziny 5-6 rano polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 1, po zakończeniu meczu Pegula - Kostiuk). Transmisja TV z meczu Świątek - Bucsa na antenie Eurosportu 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

Intense training before third round 💪🏋️ pic.twitter.com/Lwm5CRv3t5— Iga Świątek News (@IgaSwiatek_News) January 19, 2023