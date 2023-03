Iga Świątek - Cirstea TV Transmisja NA ŻYWO Indian Wells Gdzie oglądać mecz Świątek - Cirstea STREAM ONLINE LIVE 16.03.2023 Na jakim programie Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra kolejny mecz w Indian Wells. Rywalką Polki będzie Sorana Cirstea, a panie powalczą w ćwierćfinale. Doświadczona Rumunka ma 33 lata. W rankingu WTA zajmuje 83. miejsce. Długo była w cieniu Simony Halep, ale kiedy zbuduje wysoką formę, potrafi być bardzo groźną i niewygodną rywalką. Przekonała się o tym również Iga Świątek.

Iga Świątek i Sorana Cirstea grały ze sobą raz, o ćwierćfinał Australian Open 2022. Polka pokonała wtedy Rumunkę 5:7, 6:3, 6:3 po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu. Cirstea zaskoczyła wtedy Igę Świątek w pierwszym secie, grając bardzo agresywnie i wywierając niesamowitą presję. Polka odrobiła straty, a potem była niesamowita wojna na wyniszczenie. Po ostatniej piłce Iga mimo zwycięstwa popłakała się. Ten mecz kosztował ją bardzo dużo nerwów. - To był niesamowity mecz, a zwykle nie mówię tego po porażce – powiedziała teraz Cirstea, wspominając tamten mecz. - Od tego czasu Iga wystrzeliła, gra niesamowicie. To taka kompletna zawodniczka, świetnie się porusza, nie ma żadnych wad w swojej grze. Z mojego punktu widzenia jest najlepiej poruszającą się zawodniczką w tourze. Naprawdę trudno znaleźć słaby punkt w jej grze. Lubię Igę, myślę, że jest najsłodszą dziewczyną. Jest wspaniałym wzorem do naśladowania - dodała Cirstea.

Broniąca tytułu Iga Świątek w poprzedniej rundzie pokonała 6:3, 6:1 Brytyjkę Emmę Raducanu. Sorana Cirstea sprawiła sporą niespodziankę, ogrywając 6:4, 4:6, 7:5 Francuzkę Caroline Garcię. Jak Iga Świątek wspomina pierwszy mecz z Rumunką Cirsteą? - Pamiętam, że to był długi i naprawdę ważny mecz. Od kiedy grałyśmy ze sobą minął już rok, a poza tym gramy w zupełnie innych okolicznościach. Taktycznie znowu muszę wykonać dobrą robotę. Trenowałyśmy razem i wiem, do czego Sorana jest zdolna i jak dobrze potrafi grać. Więc muszę być gotowa na wszystko. Sorana jest zawodniczką, która zasługuje na miejsce w ćwierćfinale, więc będę gotowa - powiedziała o Rumunce Iga Świątek.

Iga Świątek i Emma Raducanu to dwie ostatnie mistrzynie US Open, więc ich mecz w 4. rundzie Indian Wells wywołał bardzo duże emocje w Stanach Zjednoczonych, a zaplanowano go na końcu sesji wieczornej jako największy hit tego dnia. Spotkanie Polki i Brytyjki tylko na początku było wyrównane, praktycznie do połowy pierwszego seta. Potem Iga Świątek w swoim stylu podkręciła tempo. Docisnęła pedał gazu, a bezradna Emma Raducanu została daleko w tyle. - Iga po prostu mnie stłamsiła - podsumowała porażkę 3:6, 1:6 z liderką rankingu brytyjska gwiazda. - Przejęła kontrolę. Myślę, że ze względu na warunki, trudniej mi było grać tak, jak w poprzednich trzech meczach, gdy grałam w dzień, a gra była znacznie szybsza - dodała Raducanu. Panie zaczęły mecz późno wieczorem, po godzinie 21 lokalnego czasu. Temperatura już wtedy spadła. Zdaniem Brytyjki warunki ułatwiły liderce rankingu przejęcie kontroli na korcie. Im jest zimniej, tym gra jest wolniejsza i trudniej generować duże prędkości piłek. - Po prostu trudniej było mi uzyskać taką samą jakość moich uderzeń, a ona to wykorzystała. Lubi, gdy jest wolno i ciężko - stwierdziła Raducanu.

Broniąca tytułu Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni w Indian Wells tytułu. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - powiedziała Iga Świątek, która w Indian Wells zarobiła już dużo pieniędzy.

Mecz Iga Świątek -Sorana Cirstea w 1/4 finału Indian Wells zostanie rozegrany w czwartek 16 marca 2023. Początek meczu Świątek - Cirstea ok. godziny 20.30-21.00 (drugi mecz od godz. 19 po meczu Muchova - Rybakina). Transmisja TV z meczu Świątek - Cirstea na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE.

📌 TENISOWY ROZKŁAD DNIA W CANAL+ 📌 Dziś mamy dla Was dwa mecze. 🎾 Iga Świątek zagra o półfinał! 💪📺 Indian Wells możecie oglądać w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Tx7UBunD6q pic.twitter.com/m7Fd9YnKoZ— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 16, 2023