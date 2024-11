Iga Świątek kolejny mecz z w WTA Finals 2024 zagra z Coco Gauff. Młoda Amerykanka na otwarcie rywalizacji w Rijadzie pokonała 6:3, 6:2 swoją rodaczkę Jessicę Pegulę. Potwierdziła wysoką formę, którą prezentowała w jesiennych turniejach w Chinach. Triumfowała w Pekinie, a w Wuhan doszła do półfinału. Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą 12 razy, a bilans tej rywalizacji to 11-1 dla Polki, ale to może być dla naszej gwiazdy bardzo ciężkie spotkanie.

Iga Świątek - Coco Gauff O której godzinie? Kiedy mecz WTA Finals

Iga Świątek w pierwszym meczu w WTA Finals 2024 pokonała Barborę Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2. Polka zaczęła spotkanie bardzo nerwowo. Popełniała dużo błędów, zwłaszcza ze strony forhendowej. A cwana, doświadczona i bardzo solidna Krejcikova wykorzystywała to bardzo mądrze, prowokując kolejne pomyłki naszej gwiazdy. - Zrobiłam bardzo dużo błędów, piłki leciały w ogóle bez kontroli. To wszystko jest połączone ze sobą. Miałam dużo myśli w głowie, związanych z tym, co ostatnio działo się w Polsce - mówiła tajemniczo po meczu Iga w rozmowie z Canal+ Sport. - Wiedziałam, że to nie jest to, co powinnam czuć na korcie. Najważniejsze, że mimo tej długiej przerwy udało mi się w trakcie meczu skoncentrować na odpowiednich rzeczach. I nie myśleć o rzeczach, które mnie zabolały ostatnio. Walczyłam dalej, pamiętając, że gram dla siebie.

Od zwycięstwa występ w Rijadzie zaczęła również Aryna Sabalenka. Pokonała 6:3, 6:4 Qinwen Zheng. Jeżeli wygra pozostałe dwa mecze w grupie (z Paolini i Rybakiną) zapewni sobie pozycję nr 1 na koniec roku.

Kiedy gar Iga Świątek z Coco Gauff O której godzinie mecz w WTA Finals

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w WTA Finals 2024 w Rijadzie zostanie rozegrany we wtorek 5 października. Początek meczu Świątek - Gauff po godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z WTA Finals na antenach Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej