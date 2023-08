Iga Świątek - Collins Transmisja TV WTA Cincinnati Gdzie oglądać mecz Świątek - Cincinnati STREAM ONLINE LIVE 16.08.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Danielle Collins pierwszy mecz w turnieju WTA w Cincinnati. Polka z grała z Amerykanką kilka dni temu w Montrealu i pokonała ją w 6:3, 4:6, 6:2 setach. Dla Polki występ w Cincinnati to próba generalna przed US Open. Wiadomo już, że aż do nowojorskiego Szlema pozostanie liderką rankingu WTA.

Iga Świątek - Collins Transmisja TV WTA Cincinnati Iga Świątek Gdzie oglądać mecz dzisiaj

Iga Świątek i Danielle Collins w Cincinnati zagrają ze sobą już po raz piąty, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, która poza zwycięstwem w Montrealu w tym sezonie rozgromiła tę tenisistę 6:1, 6:0 w WTA Doha 2023. Wcześniej Collins pokonała Świątek 6:4, 6:1 w pamiętnym półfinale Australian Open 2022, zaskakując ją bardzo agresywną grą i potężnymi returnami. Jeszcze wcześniej nasza tenisistka wygrała z tenisistką z USA w Adelajdzie w 2021. Collins nie dokończyła spotkania z powodu kontuzji (krecz przy stanie 6:2, 3:0). Amerykanka, która wczoraj ograła 6:3, 6:1 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową, to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Ma duże wahania formy. Kiedy ma dobry dzień, potrafi być bardzo niebezpieczna, ale potrafi też stracić zupełnie koncentrację i grać fatalnie. Ostatnio prezentowała się bardzo dobrze.

Iga Świątek - Collins Gdzie oglądać WTA Cincinnati Iga Świątek mecz Transmisja TV

Iga Świątek zagra w Cincinnati zaraz po turnieju w Montrealu, w z którego odpadła po porażce z Jessicą Pegulą. W Cincy rozstrzygnie się, z jakimi numerami tenisistki będą rozstawione w US Open. Iga Świątek rok temu wywalczyła tam zaledwie 105 pkt (za 1/8 finału). Za to Aryna Sabalenka, wielka rywalka Polki w wyścigu o fotel liderki rankingu WTA, doszła wtedy w Cincinnati do półfinału, więc broni aż 350 pkt. To może mieć kluczowe znacznie w walce o pozycję nr 1 w US Open, który nasza gwiazda rok temu wygrała, a Sabalenka przegrała z nią w półfinale. Iga Świątek w Montrealu znów obroniła pozycję nr 1, a wobec porażki Białorusinki już w 3. rundzie, wiadomo już, że Polka pozostanie liderką co najmniej do US Open.

Iga Świątek - Collins STREAM ONLINE LIVE WTA Cincinnati Transmisja ONLINE 16.08.2023

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w środę 16 sierpnia. Początek meczu Świątek - Collins po godz. 18 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od od godz. 17 po meczu Trevisan - Pegula). Transmisja TV meczu Świątek - Collins w Cincinnati na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej