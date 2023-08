Iga Świątek - Danielle Collins Relacja NA ŻYWO wynik live online WTA Cincinnati

Na żywo Iga Świątek - Danielle Collins Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Trwa już mecz Jessica Pegula - Martina Trevisan. Po zakończeniu tego spotkania na kort wyjdą Iga Świątek i Danielle Collins Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Początek meczu ok. godziny 18.30 polskiego czasu

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Cincinnati, a jej pierwsza rywalka to Danielle Collins. Polka pokonała ją w 6:3, 4:6, 6:2 kilka dni temu w Montrealu. Świątek i Collins w Cincinnati zagrają ze sobą już po raz piąty, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, która poza zwycięstwem w Montrealu w tym sezonie rozgromiła tę tenisistę 6:1, 6:0 w WTA Doha 2023. Wcześniej Collins pokonała Świątek 6:4, 6:1 w pamiętnym półfinale Australian Open 2022, zaskakując ją bardzo agresywną grą i potężnymi returnami. Jeszcze wcześniej nasza tenisistka wygrała z tenisistką z USA w Adelajdzie w 2021. Collins nie dokończyła spotkania z powodu kontuzji (krecz przy stanie 6:2, 3:0).

Iga Świątek - Collins RELACJA NA ŻYWO wynik live WTA Cincinnati

Iga Świątek w Cincinnati zagra zaraz po turnieju w Montrealu, w z którego wyraźnie zmęczona odpadła po porażce z Jessicą Pegulą. Rok temu Polka szybko odpadła z Cincy, przegrywając 3:6, 4:6 z Amerykanką Madison Keys. Za to Aryna Sabalenka, wielka rywalka Igi Świątek w wyścigu o fotel liderki rankingu WTA, doszła wtedy w Cincinnati do półfinału, więc broni aż 350 pkt. Nasza tenisistka w Montrealu znów obroniła pozycję nr 1 i wiadomo już, że pozostanie liderką co najmniej do US Open.

Iga Świątek - Collins NA ŻYWO Relacja live wynik WTA Cincinnati

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w środę 16 sierpnia. Początek meczu Świątek - Collins po godz. 18 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od od godz. 17 po meczu Trevisan - Pegula). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo meczu Świątek - Collins w Cincinnati.