Iga Świątek - Danielle Collins Kiedy mecz? O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj Ćwierćfinał WTA w Montrealu

Iga Świątek już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Montrealu, a jej rywalką będzie Amerykanka Danielle Collins. Polka awans do 1/4 finału wywalczyła po przerywanym przez deszcz meczu i zwycięstwie 6:1, 4:6, 6:4 nad Karoliną Muchovą. Polka i Czeszka niedawno walczyły ze sobą w finale Roland Garros. Teraz też Świątek okazała się lepsza od Muchovej po trzech setach walki. Iga Świątek zagra w 1/4 finału WTA Montreal, a to oznacza, że już na pewno po turnieju w Kanadzie będzie wciąż prowadzić w rankingu WTA. Zaraz potem nasza tenisistka zagra w Cincinnati, a potem już bronić będzie tytułu mistrzyni US Open.

Iga Świątek i Danielle Collins grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki, która ostatnio rozgromiła tę tenisistę 6:1, 6:0 w WTA Doha 2023. Wcześniej Collins pokonała Świątek 6:4, 6:1 w pamiętnym półfinale Australian Open 2022. Jeszcze wcześniej nasza tenisistka wygrała z tenisistką z USA 6:2, 3:0 (krecz Collins) na drodze do triumfu w Adelajdzie w 2021 r. Iga Świątek zagra w 1/4 finału turnieju WTA w Montrealu już dzisiaj, w piątek 11 sierpnia. Polka ma zatem mało czasu na odpoczynek, podobnie jak Danielle Collins, która jeszcze później w nocy ograła 6:2, 6:3 Kanadyjkę Leylah Fernandez. Iga Świątek, która przed zwycięstwem na Karoliną Muchovą ograła inną Czeszkę Karolinę Pliskovą, w Montrealu nie broni dużo punktów w rankingu WTA. Rok temu w rozgrywanym w tym czasie turnieju w Toronto polska gwiazda odpadła już w 3. rundzie po dramatycznym boju i przykrej porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

Iga Świątek w Montrealu może pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej. Jest coraz bliżej. Krakowianka w 2014 r. wygrała ten kanadyjski turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams. Iga Świątek w Montrealu gra na IGA Stadium, głównej arenie. - Mam nadzieję, że to będzie moje szczęśliwe miejsce - uśmiechała się Polka, która zarobiła już w Montrealu duże pieniądze. Mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion nie został tak nazwany na cześć Polki. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju. Zapytana o to Iga Świątek, żartowała w swoim stylu. - Nazwali tutaj główny stadion na moją cześć. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - stwierdziła rezolutnie. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale to fajne. Miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Tak powinno być też w innych turniejach - dodała z uśmiechem Iga.

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w ćwierćfinale turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w piątek 11 sierpnia 2023. Początek meczu Świątek - Collins ok. godziny 21.30-22.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 18 po meczach Samsonowa - Sabalenka i Pegula - Gauff). Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport.