WTA Montreal PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobiła Iga Świątek w Montrealu?

Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Montrealu, gdzie rywalizacja toczy się o duże pieniądze. Już za awans do 3. rundy Polka zarobiła 31,65 tysiąca dolarów, a jeżeli pokona Karolinę Muchovą i awansuje do ćwierćfinału, jej gwarantowana premia wzrośnie do 63,35 tys. dolarów. Turniej WTA Montrealu to zawody rangi WTA 1000, więc nagrody pieniężne są duże.

Iga Świątek w Montrealu nie broni dużo punktów w rankingu WTA. Rok temu w rozgrywanym w tym czasie turnieju w Toronto polska gwiazda odpadła już w 3. rundzie po dramatycznym boju i przykrej porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Iga Świątek w Montrealu próbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej, która w 2014 r. we wspaniałym stylu wygrała ten kanadyjski turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams. Iga Świątek w Montrealu gra na IGA Stadium, głównej arenie. Mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion nie został tak nazwany na cześć Polki. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju. Zapytana o to Polka, żartowała w swoim stylu. - Nazwali tutaj główny stadion na moją cześć. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - powiedziała Iga Świątek. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale to fajne. Miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Tak powinno być też w innych turniejach - dodała z uśmiechem.

Poniżej premie w turnieju singla WTA Montreal 2023 (kwoty w USD)

I runda - 12 848 dolarów

II runda - 17 930

III runda - 31 650

1/4 finału - 63 350

1/2 finału - 138 000

finalistka - 267 690

mistrzyni - 454 500

