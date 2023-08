Iga Świątek - Karolina Muchova RELACJA NA ŻYWO WTA Montreal Iga Świątek - Muchova WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Na żywo Iga Świątek - Karolina Muchova Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Muchova w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu. Początek spotkania o godzinie 18.30 polskiego czasu

Odśwież relację

Iga Świątek - Muchova RELACJA NA ŻYWO WTA Montreal Iga Świątek mecz NA ŻYWO dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra kolejny mecz mecz w turnieju WTA w Montrealu, a jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchova. Polka i Czeszka niedawno walczyły ze sobą w dramatycznym finale Roland Garros. Broniąca tytułu Iga Świątek wygrała w Paryżu 6:2, 5:7, 6:4. Wcześniej Świątek i Muchova zagrały ze sobą w turnieju na mączce WTA w Pradze bardzo dawno temu bo w 2019 r. Niespełna 18-letnia Iga Świątek, która raczkowała wtedy w seniorskim tourze, musiała wtedy jednego dnia rozegrać dwa ciężkie trzysetowe spotkania. To z powodu opadów deszczu. Iga Świątek przegrała z Michovą 6:4, 1:6, 4:6, a po ostatniej piłce popłakała się. - Pamiętam dobrze to spotkanie - wspomina Iga.

Iga Świątek - Muchova NA ŻYWO RELACJA LIVE WTA Montreal Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj

Iga Świątek i Karolina Muchova grały ze sobą również w rozgrywkach pokazowych w Czechach. – Dużo z nią także trenowałam i oglądam też sporo jej meczów. Naprawdę lubię jej grę i ją szanuję. To zawodniczka, która może wszystko. Ma świetne wyczucie. Potrafi też przyspieszyć grę. Gra z taką swobodą w swoich ruchach. I ma świetną technikę - mówiła Świątek o Muchovej. Czeszka wczoraj pokonała 7:5, 6:4 Rumunkę Soranę Cirsteę. Iga Świątek ograła 7:6(6), 6:2 Karolinę Pliskovą. - Cieszę się, że po trudnym pierwszym secie potrafiłam wyciągnąć wnioski - powiedziała Iga po ostatniej piłce.

Iga Świątek w Montrealu próbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej, która w 2014 r. we wspaniałym stylu wygrała ten kanadyjski turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams. Jeżeli Polka pokona dzisiaj Karolinę Muchovą i awansuje do ćwierćfinału, to na pewno już wciąż będzie liderką rankingu WTA po turnieju w Montrealu.

Iga Świątek - Muchova WYNIK NA ŻYWO WTA Montreal Iga Świątek Relacja live

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu ma zagrać w czwartek 10 sierpnia, a jej rywalką będzie Karolina Muchova. Początek meczu Świątek - Muchova w Montrealu o godzinie 18.30 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Muchova.