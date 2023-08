Maryla Rodowicz zobaczyła strój Igi Świątek i nie wytrzymała: Współczuję kobiecie!

Iga Świątek rozpoczęła występ w Montrealu od zwycięstwa 7:6(6), 6:2 nad Czeszką Karoliną Pliskovą. Popisy mistrzyni Roland Garros i US Open z uwagą śledzi Maryla Rodowicz. Wspaniała piosenkarka uwielbia tenis i sama często śmiga na korcie z rakietą, a zdjęcia z jej treningów można było oglądać na łamach "Super Expressu". Rodowicz oczywiście obejrzała pierwszy mecz Świątek w Kanadzie i skrytykowała nowy strój, w jakim zagrała Iga.

"Współczuję Idze Świątek źle skonstruowanych spódniczek. To musiał projektować facet, bo kobieta by przewidziała, że nie powinno być z przodu w krótkiej spódniczce zakładek. Ułożenie ich na udzie powoduje przy każdym ruchu nogi podwijanie się materiału. Iga widziała to kątem oka i cały czas musiała poprawiać, współczuję kobiecie. A tył spódniczki powinien być ciut dłuższy, bo wiadomo, kobieta ma pupę i tył się skraca. Ok, ok, kończę. M" - napisała na Facebooku Maryla Rodowicz, a jej krytyczne uwagi wywołały lawinę entuzjastycznych komentarzy fanów piosenkarki.

Iga Świątek dzisiaj wieczorem ma zagrać z Czeszką Karoliną Muchovą o awans do ćwierćfinału. Będzie to rewanż za niedawny finał Roland Garros, w którym górą była Polka. Jeżeli Świątek pokona Muchovą, już na pewno pozostanie liderką rankingu WTA po turnieju w Montrealu. Pod naszą galerią z treningu tenisowego Maryli Radowicz zobaczycie, jak prezentowała się na korcie w Montrealu Iga Świątek.

Iga on IGA Stadium for the first time 😍#NBO23 pic.twitter.com/6XHL29LMaH— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 9, 2023