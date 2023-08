Kiedy gra Iga Świątek 3. runda WTA Montreal DRABINKA Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka w Montrealu 1/8 finału

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu po zwycięstwie nad Czeszką Karoliną Pliskovą. Polka była faworytką przed tym spotkaniem i potwierdziła klasę. Kolejną rywalkę Iga Świątek pozna po meczu Karolina Muchova - Sorana Cirstea, który trwa. Liderka rankingu WTA nie ma dużo czasu na odpoczynek. Iga Świątek kolejny mecz w Montrealu ma zagrać już w czwartek 10 sierpnia.

Iga Świątek walczy w Montrealu i nie broni dużo punktów w rankingu WTA. Rok temu w rozgrywanym w tym czasie turnieju w Toronto polska gwiazda odpadła już w 1/8 finału po dramatycznym boju i przykrej porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Iga Świątek w Montrealu próbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej, która w 2014 r. we wspaniałym stylu wygrała ten kanadyjski turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams. To było 14. turniejowe zwycięstwo 25-letniej wtedy Radwańskiej w karierze (w sumie wygrała 20 turniejów). 22-letnia Iga Świątek niedawno zanotowała w Warszawie już swój 15. triumf.

Iga Świątek w Montrealu ma już za sobą pierwszy mecz na IGA Stadium, głównej arenie. Mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion nie został tak nazwany na cześć Polki. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju. Zapytana o to Polka, żartowała w swoim stylu. - Nazwali tutaj główny stadion na moją cześć. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - powiedziała Iga Świątek. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale to fajne. Miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Tak powinno być też w innych turniejach - dodała z uśmiechem. - Czuję się naprawdę dobrze. Za mną kilka dni intensywnych treningów. Przyleciałam tutaj w dobrym nastroju po zwycięstwie w Warszawie. Dobrze, że mam już za sobą jeden turniej na kortach twardych. Rok temu było inaczej. Teraz łatwiej mi się było skupić na pracy - stwierdziła Polka.

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu ma zagrać w czwartek 10 sierpnia, a jej rywalką będzie Karolina Muchova lub Sorana Cirstea. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport.

