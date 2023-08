i Autor: Sebastian Wielechowski Iga Świątek - Karolina Pliskova RELACJA NA ŻYWO WTA Montreal Iga Świątek - Pliskova WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Iga Świątek - Pliskova Relacja na żywo wynik live WTA Montreal Iga Świątek zaczyna walkę w Montrealu, a jej pierwsza rywalka to Karolina Pliskova (nr 23). To trzeci mecz Świątek - Pliskova, a dwa poprzednie wygrała Polka. Wysoka Czeszka (186 cm) słynie z potężnego serwisu, przed lata biła rekordy liczy asów serwowanych w sezonie, a kilka lat temu była nawet krótko liderką rankingu WTA. Faworytką jest jednak Iga Świątek, która w Montrealu zaczyna walkę w US Series. Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Świątek - Pliskova dzisiaj w Montrealu.