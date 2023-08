i Autor: AP Iga Świątek - Danielle Collins Relacja NA ŻYWO wynik live WTA Cincinnati

Iga Świątek gra z Danielle Collins w turnieju WTA w Cincinnati. Trwa nasza relacja na żywo. Polka pokonała tę Amerykankę kilka dni temu w ćwierćfinale w Montrealu (6:3, 4:6, 6:2). Teraz Collins ma okazję do rewanżu, ale faworytką jest oczywiście nasza gwiazda. Dla Igi Świątek występ w Cincinnati to próba generalna przed US Open. W tym turnieju do tej pory nie odnosiła sukcesów, nigdy nie doszła nawet do ćwierćfinału. Czas na przełamanie! Śledź naszą relacja na żywo i wynik meczu Świątek - Collins dzisiaj w Cincinnati.