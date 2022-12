Iga Świątek - Garcia Transmisja TV Dubaj World Tennis League Gdzie oglądać mecz Świątek - Garcia STREAM ONLINE LIVE 19.12.2022 Iga Świątek w TV dzisiaj Na jakim programie

Iga Świątek wraca do gry, a jej rywalką będzie dzisiaj Caroline Garcia. Już pierwszy mecz Polki po zimowej przerwie będzie zatem bardzo wymagający, z rywalką z najwyższej półki. Iga Świątek walczy w Dubaju w rozgrywkach World Tennis League czyli Światowej Ligi Tenisa. Francuzka Caroline Garcia zajmuje 4. miejsce w rankingu. Drugą połowę poprzedniego sezonu miała znakomitą, a na koniec wygrała WTA Finals w Teksasie.

Iga Świątek i Caroline Garcia w 2022 r. zagrają ze sobą po raz trzeci. W zakończonym sezonie Francuzka była jedną z nielicznych tenisistek, które pokonały polską dominatorkę. Iga Świątek na koniec sezonu ograła Caroline Garcie 6:3, 6:2 w WTA Finals, ale wcześniej górą była Francuzka, która pod koniec lipca w Warszawie pokonała naszą gwiazdę na mączce 1:6, 6:1, 4:6. Główne atuty Caroline Garcii to potężny serwis i znakomity agresywny return. Doświadczona Francuzka wchodzi głęboko w kort, atakując serwisy rywalek. Jest też wyborną deblistką, więc świetnie czuje się przy siatce.

Iga Świątek święta spędzi w Dubaju, a w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa zagra z wielkimi gwiazdami. To drużynowe rozgrywki, w których wystąpią zarówno kobiety jak i mężczyźni, m.in. Novak Djoković. Polkę czekają pojedynki z Caroline Garcią, Anet Kontaveit i Aryną Sabalenką, więc z bardzo wymagającymi rywalkami. Skąd decyzja o wzięciu udziału w tych zawodach? - Patrzyliśmy po prostu na to, czy dobrze się to wpisuje w okres przygotowawczy. Trener uznał, że jak najbardziej ma to sens jeśli chodzi o szkolenie i to, żebym zagrała kilka takich meczów sprawdzianów przed sezonem - komentowała Iga Świątek. - Zgodziliśmy się na to wspólnie, a mi podoba się też system rozgrywek i chciałabym zobaczyć, jak sama się w nim odnajdę. Myślę, że branie udziału w takich inicjatywach jest też dobre jeżeli chodzi o urozmaicanie trochę tenisa i pokazanie go z innej strony - dodała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Caroline Garcie w World Tennis League w Dubaju zaplanowano na poniedziałek 19 grudnia 2022. Początek meczu Świątek - Garcia ok. godziny 16.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 15). Transmisja TV z meczu Świątek - Garcia na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE

Takiego turnieju jeszcze nie było! 🤩 W stawce największe gwiazdy światowego tenisa na czele z @iga_swiatek i @DjokerNole! 🔝📺 Transmisje od jutra w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/c5cLbkUJBg pic.twitter.com/o5IdCQ9uj4— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 18, 2022