Iga Świątek grała mecz i... nagle zadzwonił jej telefon! Królowa memów powróciła. Fani turlali się ze śmiechu

Iga Świątek - Jelena Rybakina RELACJA NA ŻYWO Pierwszy set dla Polki, co za emocje! WTA Rzym Iga Świątek - Rybakina WYNIK NA ŻYWO

Iga Świątek idzie jak burza przez turniej WTA w Rzymie. Polskiej tenisistce przyszło trochę poczekać na mecz z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Nie bez problemów rozegrano także mecz na samym korcie. Do zabawnej sytuacji doszło już podczas pierwszego gema, który trwał aż osiem minut. Nagle przed kolejną wymianą sędzia... wezwał Polkę do swojej ławki. Okazało się, że telefon, który rozbrzmiał na arenie należał do Igi Świątek.

Sędzia podczas pierwszego gema pierwszego seta poprosił nagle przez mikrofon, by ktoś wyłączył telefon. Sytuacja zrobiła się wyjątkowo zabawna, gdy wyszło na jaw, że rozbrzmiał telefon... naszej tenisistki. Zakłopotana Iga Świątek podbiegła do ławki wyłączyła swoją komórkę.

- Halo, Iga? Telefonu w trakcie meczu jeszcze nie było. Mamy nadzieję, że to nie było nic pilnego... Jakieś typy, kto dzwonił? - zażartowano z całej sytuacji na twitterowym profilu Canal+ Sport.

Cała sytuacja była szeroko komentowana przez kibiców. - Iga świątek przywołana do telefonu (dzwonił w torbie) przez sędziego przy stanie 40:40 w pierwszym gemie meczu z Rybakiną! Królowa memów - zasłużenie! - napisał dziennikarz Łukasz Jachimiak. - Na pewno fotowoltaika - śmiał się jeden z kibiców.

Halo, Iga? Telefonu w trakcie meczu jeszcze nie było 😅Mamy nadzieję, że to nie było nic pilnego... Jakieś typy, kto dzwonił? 😉📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Tx7UBunD6q pic.twitter.com/4e5Yo58Eso— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 17, 2023