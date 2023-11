i Autor: Sebastian Wielechowski Iga Świątek i jej koleżanki z reprezentacji Polski poznały rywalki w BJK Cup 2024! Zagrają na wyjeździe!

Jeżeli Iga Świątek wróci do reprezentacji Polski przed igrzyskami w Paryżu, to powalczy na wyjeździe. Za nami losowanie kwalifikacji do turnieju finałowego Bille Jean King 2024. Polskie tenisistki trafiły na Szwajcarki, z którymi zagrają na wyjeździe. Mecz Szwajcaria - Polska zostanie rozegrany w dniach 12-13 kwietnia, tuż przed turniejem na mączce w Stuttgarcie, gdzie Iga Świątek bronić będzie tytułu i powalczy o kolejne porsche.