WTA Finals: Ogromna wpadka WTA z Igą Świątek

Iga Świątek wygrała ostatnie spotkanie grupowe w WTA Finals. Niestety, po porażce z Coco Gauff Polka nadal nie jest pewna awansu do półfinału. Była liderka światowego rankingu musi czekać na rozstrzygnięcia w rywalizacji Amerykanki z Barborą Krejcikovą. Szanse na awans wciąż są, ale musi dojść do korzystnego dla niej wyniku. Po dwusetowym boju z Darią Kasatkiną (6:1, 6:0), WTA zaliczyło kompromitującą wpadkę. Trudno uwierzyć, że sobie na to pozwolili…

Świątek nie awansowała jeszcze do półfinału, ale na oficjalnym profilu finałów WTA… zostało to już ogłoszone.

- Iga Świątek awansowała do półfinałów. To będzie pamiętne spotkanie dla fanów – napisano w poście.

Tweet można było podziwiać przez ponad czterdzieści minut. Dopiero wtedy osoby zarządzające social-mediami WTA Finals zorientowały się o błędzie. Mimo to, niesmak pozostał...

To już wisi 37 minut 😂😂😂 pic.twitter.com/DbHnWEyAkY— Michał Chojecki (@chechaouen) November 7, 2024

