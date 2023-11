Iga Świątek o relacjach z Darią Abramowicz! Ostra reakcja na plotki i sugestie

Radwańska zrzuciła ubrania i dała się przyłapać. Musiała ostudzić się w środku jesieni. Szczęki opadły nam do ziemi

Iga Świątek po powrocie z bajecznego urlopu trenuje już w Warszawie, przygotowując się do nowego sezonu. Najlepsza tenisistka na świecie udzieliła też kilku wywiadów. W długiej rozmowie z Dariuszem Faronem z portalu WP SportoweFakty skomentowała m.in. jej nieobecność w składzie reprezentacji Polki w finałach BJK Cup w Sewilli, odnosząc się też do głośnych słów Agnieszki Radwańskiej na ten temat. Iga Świątek na prośbę dziennikarza opisała też relacje łączące ją z Darią Abramowicz, psychologiem i ważnym członkiem jej zespołu. Trzykrotna mistrzyni Roland Garros w zdecydowanych słowach odniosła się do sugestii byłego tenisisty Lecha Sidora czy byłego prezes Legii Warszawa Bogusława Leśnodorskiego, że rola Darii Abramowicz w jej sztabie jest zbyt duża.

- Ci ludzie nic nie wiedzą o mnie ani moim życiu. Nie wiedzą, jak funkcjonuję, z czym się zmagam. Nasze rozmowy nigdy nie wychodziły poza "dzień dobry". Szczerze mówiąc, ​czasami nie wiem, czemu służą takie opinie, poza tym że dają sensacyjne nagłówki w mediach i rozgłos temu, kto je wypowiada​​​ - skomentowała Iga Świątek.

Iga Świątek o relacjach z Darią Abramowicz! Zdecydowane słowa, ostra reakcja

Jakie są relacje tenisistki z Darią Abramowicz? - Nasza współpraca nie dotyczy wyłącznie kontroli emocji na korcie​ czy realizacji treningu mentalnego​, ale również codzienności. ​To co dzieje się w życiu sportowca, zawsze wpływa na performance. Nie da się oddzielić sportu i życia. ​Czasem człowiek potrafi się zatracić np. w świecie mediów społecznościowych. Daria ​obserwuje, jak funkcjonuję, w jakie czasami wpadam schematy, ​​​​a​​​​​nalizuje, jak wpływają na mnie oczekiwania i komentarze innych osób​. Nakierowuje mnie na wypracowanie działań, które się u mnie sprawdzą - stwierdziła Iga Świątek.

Wcześniej trener Tomasz Wiktorowski zdradził, że Daria Abramowicz w zespole Igi Świątek pełni rolę nie tylko psychologa. Zakres jej obowiązków i spraw, jakimi się zajmuje, jest znacznie większy. Potwierdziła to teraz Iga Świątek.

- Daria została łącznikiem między teamem menedżerskim i sportowym, bym nie musiała czuwać nad wszystkim sama - zdradziła Iga Świątek. - Gdyby nie ona, nie zbudowałabym tak zgranego teamu. Potrzebowałam kogoś, kto mi doradzi​, czasami pokaże mi różne strony danej sytuacji, kto wesprze mnie w stworzeniu tak ważnej dla mnie struktury​. Daria jest bardzo doświadczoną osobą, nie tylko na płaszczyźnie psychologii. Mogłam ​skorzystać z jej wsparcia ​​​i skupić się wyłącznie na sportowym rozwoju.​ Skorzystać z jej kompetencji w zakresie komunikacji i budowania zespołu, które sprawdziły się przy zmianach w moim otoczeniu menedżerskim, i zbudowaniu polsko-globalnego zespołu, który wspiera moją karierę od strony biznesowej - dodała liderka rankingu WTA. ​

Czy z perspektywy Igi Świątek relacja z Darią Abramowicz jest czysto zawodowa? - Komunikacja przebiega inaczej niż z terapeutą, z którym widzisz się raz na dwa tygodnie. Z Darią dobrze się znamy, lecz jako profesjonalistka nie pozwoliłaby, aby to wpłynęło na naszą pracę. Ustalamy godziny sesji i przepracowujemy konkretne rzeczy. To nie zmienia faktu, że możemy razem zjeść obiad albo coś obejrzeć​​​. Czasami elementy pracy pojawiają się zresztą pomiędzy sesjami.​ Jestem na tourze niemal cały rok, więc z każdym ze współpracowników spędzam czas nie tylko na korcie albo siłowni.​ Mój zespół stanowi ogromne źródło wsparcia - podkreśla Iga Świątek. ​

