Taką naprawdę rolę w zespole Igi Świątek pełni Daria Abramowicz! Trener Tomasz Wiktorowski ujawnia prawdę!

Iga Świątek trenuje w Dubaju przed nowym sezonem, a od poniedziałku walczyć tam będzie w Światowej Lidze Tenisa, pokazowych rozgrywkach. To ważny etap przygotowań do najważniejszych startów na początku 2023 r., a ten najważniejszy to oczywiście styczniowy Australian Open. Oby nowy sezon był co najmniej tak samo udany, jak ten poprzedni, w którym nasza tenisistka wysoko zawiesiła poprzeczkę, wygrywając osiem turniejów, w tym Roland Garros i US Open, oraz budując gigantyczną przewagę w rankingu. Iga Świątek właśnie została ogłoszona Mistrzynią Świata ITF, a wcześniej wybrano ją Zawodniczką Roku WTA.

Tomasz Wiktorowski o roli Darii Abramowicz w zespole Igi Świątek

Tomasz Wiktorowski, trener Igi Świątek i współtwórca jej ostatnich sukcesów, udzielił właśnie wywiadu "Rzeczpospolitej". Szkoleniowiec liderki rankingu WTA podsumował niezwykle udany sezon, zdradzając też plany na 2023 rok. Ujawnił też, jaką naprawdę rolę w zespole Igi Świątek pełni Daria Abramowicz, jej psycholog. - To, co robi Daria, sprawia, że odpada mi wiele potencjalnych obowiązków, dzięki czemu mogę skupić się na tenisie. Zdejmowanie z zawodnika presji wymaga czasem działań niestandardowych i to jest praca Darii - powiedział Tomasz Wiktorowski. - Bywały momenty, gdy nic tylko spakować plecak i iść do domu, niektóre dziewczyny by tak zrobiły, ale nie Iga. Ona walczyła do końca i jaki był tego efekt, dobrze wiemy: fantastyczna seria wiosennych zwycięstw - dodał Wiktorowski.

Czy ta intensywna współpraca Darii Abramowicz z Igą Świątek to rozwiązanie na zawsze, czy kiedyś przyjdzie czas na większą samodzielność tenisistki? - Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ale nie jestem pewien, czy potrafiłbym z Igą rozmawiać tak jak Daria - kontynuował Tomasz Wiktorowski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" i dodał ciekawą rzeczy. - To, co robi psycholog, jest ważnym uzupełnieniem pracy całego zespołu. Kiedy widzieliśmy się poprzednim razem, przed tym sezonem, nie wiedziałem jeszcze, jakie są wszystkie zadania Darii i jej pełna rola. Okazało się, że są to też sprawy wspierające biznesową część kariery Igi i to, jak łączy sport z obowiązkami poza kortem. Teraz dołączył do nas fachowiec z IMG (globalna firma menedżerska, red.), młody chłopak, ale już z doświadczeniem. Jest też oczywiście główny menedżer. Daria wspierała Igę w trakcie medialnych aktywności w tourze, ale wraz z powiększeniem zespołu może część tych obowiązków przekazać - dodał trener Tomasz Wiktorowski.