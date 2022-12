Tak Iga Świątek skomentowała otrzymanie prestiżowego wyróżnienia. Wymowne słowa, nie zapomniała o najbliższych

Dominatorka z Polski

Trzeba przyznać, że wyższość Igi Świątek nad rywalkami nie podlegała w 2022 roku dyskusji. Polska tenisistka wygrała aż osiem turniejów głównego cyklu, także w tym aspekcie dystansując resztę stawki. Nie było zatem żadnym zaskoczeniem, że 21-latka otrzymała nagrodę dla mistrzyni świata, przyznawaną przez ITF – Międzynarodową Federację Tenisową. Wybór ten ułatwił ponadto fakt, że Polka triumfowała w dwóch turniejach organizowanych pod egidą federacji. Chodzi naturalnie o French Open oraz US Open.

Boris Becker wyszedł z angielskiego więzienia. Będzie deportowany

Liczne podziękowania

Najlepsza obecnie tenisistka świata otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia skomentowała za pośrednictwem strony internetowej ITF. - To był dla mnie ważny rok, a tak znaczące nagrody pokazują, jak daleko zaszłam – podkreśliła. Urodzona w Warszawie zawodniczka nie zapomniała także wspomnieć o reszcie swojego zespołu. - Doceniam to i chcę podziękować ITF. Nie byłoby tego bez mojego zespołu, mojej rodziny i moich fanów z Polski i całego świata. Potraktujcie to jako naszą wspólną nagrodę za niesamowite przygody na korcie w 2022 roku – dodała. Dodajmy, że jest to pierwsza taka nagroda dla polskiej tenisistki. Przed pięcioma laty podobne wyróżnienie wśród panów otrzymał Łukasz Kubot, wtedy chodziło jednak o sukcesy deblowe.

Sonda Iga Świątek wygra World Tennis League 2022 w Dubaju? TAK, ZDECYDOWANIE NIESTETY NIE MA SZANS TRUDNO POWIEDZIEĆ, ALE TRZYMAM KCIUKI