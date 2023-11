Iga Świątek przerwała milczenie po głośnych słowach Radwańskiej. Ta wypowiedź nie przejdzie bez echa, podkreśliła to z całą mocą

Iga Świątek z przytupem zakończyła sezon w 2023 roku i zdołała wrócić na fotel liderki rankingu WTA. Wszystko za sprawą zwycięstwa w dwóch ostatnich turniejach, w których brała udział. Najpierw okazała się najlepsza w Chinach, a następnie nie pozostawiła rywalkom złudzeń w WTA Finals. Świątek ponownie była na ustach całego tenisowego świata, choć jej wielkie sukcesy zostały nieco przyćmione dyskusją, która toczyła się w Polsce. Dotyczyła ona decyzji zawodniczki o nie wystąpieniu na turnieju Billie Jean King Cup, w którym występują reprezentacje.

Agnieszka Radwańska mocno o braku Igi Świątek w reprezentacji Polski! Przypomina ważne fakty!

Świątek odpowiedziała na słowa Radwańskiej

Pojawiały się głosy, że Świątek w ten sposób "ucieka" od występów w reprezentacji. Dużą burzę wywołały słowa Agnieszki Radwańskiej, choć wydaje się, że reakcja fanów Świątek była nieco przesadzona. - To indywidualna kwestia i decyzja samej Igi. To byłaby ogromna pomoc. Mogłaby nawet nie wystąpić, wspierając dziewczyny, czy też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych - powiedziała w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Na słowa Radwańskiej odpowiedziała teraz Świątek. W wywiadzie dla tego samego portalu zdecydowała się na bardzo dyplomatyczny ton. - Potraktowałam tę wypowiedź ze spokojem. Niektóre słowa wyrywa się z kontekstu, sama kilka razy tego doświadczyłam. Agnieszka wie, jak się funkcjonuje na tourze, jakie są obciążenia​,​​​ zna tę perspektywę. Wie, że czasem trzeba podjąć bardziej egoistyczną decyzję, która pozwoli później uniknąć problemów​ odbijających się na wszystkich​ - stwierdziła Świątek.

- Agnieszka wygłosiła swoje zdanie w takim kontekście, że sama wiele razy poświęcała się dla reprezentacji. Podobną postawę na pewno trzeba docenić. Odnoszę jednak wrażenie, że kiedyś nie analizowano tego wszystkiego tak dokładnie i pewne rzeczy łatwiej było zaplanować. Nie dyskutowano, że np. następny turniej jest rozgrywany na innym kontynencie - oceniła liderka rankingu WTA.