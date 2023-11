Radwańska bezpośrednio wypaliła w Świątek. Hejterzy uderzyli w byłą tenisistkę. Niewiarygodna skala obrzydliwych komentarzy

Agnieszka Radwańska postanowiła powiedzieć o nieobecności Igi Świątek w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Utytułowana tenisistka nie ukrywa, że brak Świątek jest dla niej niezrozumiały, a sama liderka światowego rankingu mogłaby wesprzeć innych graczy chociażby swoją obecnością, czy też rozegrać mecz w barwach reprezentacji Polski. Po tym, jak Radwańska zwróciła się z krytyką w kierunku Świątek wybuchła prawdziwa lawina komentarzy. Internauci byli bezlitośni.

Agnieszka Radwańska krytykuje Świątek. Internauci byli bezlitośni

- "Jeśli chodzi o same miejsca, to mogłoby to być lepiej zrobione. To indywidualna kwestia i decyzja samej Igi. (...) Mogłaby nawet nie wystąpić, wspierając dziewczyny, czy też zagrać, ale na niższym poziomie, tylko po to, by wygrać. Mogłaby nie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, lecz tych najważniejszych (...) W tak młodym wieku grałam praktycznie wszystko. Jestem chyba rekordzistką, jeśli chodzi o mecze w kadrze, bo było ich ponad 40 - mówiła Radwańska o Świątek w rozmowie z "Wirtualną Polską".

Po słowach Radwańskiej wybuchła prawdziwa burza wśród internautów, którzy zarzucają Radwańskiej, jest bardzo mocna w swojej krytyce, a także punktują jej karierę. Padają naprawdę mocne słowa.

- Wszyscy pamiętamy świetne starty na IO w barwach biało-czerwonych. Chyba jednak zaczyna pojawiać się zazdrość i poszukiwanie atencji - napisał jeden z internautów.

- Tak, grałaś wszystko, a potem w wieku 30 lat skończyłaś karierę, bo co chwilę doskwierały Ci jakieś kontuzje. Także bardzo mądre podejście, nie ma co! - pisze inny z obserwatorów.