Iga Świątek igra ze zdrowiem? Poważne słowa eksperta o niebezpieczeństwie. Grozi jej przegrzanie

Gdy okazało się, ile Iga Świątek może zarobić w US Open 2023, chłodziliśmy się lodem! Gigantyczne premie!

Dla tenisistów przyszedł czas, aby zacząć zmagania w Ameryce Północnej. W najbliższych tygodniach zobaczymy zawodników i zawodniczki walczące na kortach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym gronie będzie również Iga Świątek, która w II rundzie zawodów w Montrealu zmierzy się z Karoliną Pliskovą. Przed tym spotkaniem Polka trenowała na kortach w Kanadzie i podczas otwartego treningu zaskoczyła jednym szczegółem.

Ekspert o ćwiczeniach Świątek. Wiele ryzykuje?

Na jej ustach pojawił się plaster i tenisistka oddychała jedynie nosem. - Myślę, że ma to coś wspólnego z wytrzymałością, ale nie wyjaśnię tego dokładnie, bo nie jestem ekspertem - mówiła sama zainteresowana. Taki zabieg ma pomóc Świątek na większą wytrzymałość na korcie i inny sposób oddychania. Ale trener oddechu, Piotr Mencina nie jest w pełni przekonany, czy to najbezpieczniejszy z możliwych sposobów.

Iga Świątek wprawiła kibiców w osłupienie. Przecierali oczy ze zdumienia. Mistrzyni postanowiła przerwać milczenie

- Ten trening jest całkowicie bezpieczny, ale w spoczynku, na siedząco, na leżąco, we śnie nawet. Można sobie zakleić usta plastrem i jest to bardzo korzystne ze względu na oddychanie przez nos - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Podczas wysiłku jest niebezpieczeństwo przegrzania układu nerwowego. Plaster na ustach można stosować dopiero po wcześniejszym przygotowaniu organizmu na taki wysiłek - ocenił Mencina. Jednak trening będzie miał i swoje plusy, bo w założeniu Świątek ma szybciej wyrównywać oddech po dłuższych wymianach i co za tym idzie, może wzrosnąć jej wytrzymałość.