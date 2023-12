Iga Świątek jak kosmitka! Zaskoczyła zdjęciem, wiemy gdzie je zrobiła

Iga Świątek bawiła się w SeaWorld na wyspie Yas. To nowoczesny park wodny, w którym można podziwiać morskie życie pingwinów, flamingów, niedźwiedzi polarnych, fok, delfinów, koralowców i innych egzotycznych zwierząt. Bilet wstępu kosztuje ok. 100 dolarów (400 zł), a goście korzystają z wielu interaktywnych wycieczek i zabaw. Iga Świątek pozowała w stroju do głębinowych wypraw. Wyglądała jak astronautka. Tenisistce w Abu Zabi towarzyszyli jej ojciec Tomasz oraz starsza siostra Agata. "A teraz powrót do pracy" - napisała Iga, która dotarła już do Perth w Australii, gdzie 30 grudnia reprezentacja Polski meczem z Brazylią zacznie walkę w United Cup.

Takie są relacje Igi Świątek z matką! Zaskakujące szczegóły, mocne słowa

Iga is not from this world.The definitive proof: pic.twitter.com/lX4s0tpAXw— Out of Context Iga Świątek (@SwiatekOOC) December 27, 2023

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej